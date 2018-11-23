Порошенко: каждая выплаченная "евробляхерами" копейка будет направлена в Пенсионный фонд

Все финансовые поступления от реализации закона о растаможивании автомобилей на еврономерах поступят в Пенсионный фонд Украины, обещает президент Петр Порошенко.

"Важно, что каждая копейка, которая будет выплачена так называемыми "евробляхерами", пойдет украинскому пенсионеру, напрямую в Пенсионный фонд, и будет использована для того, чтобы проиндексировать пенсии тем, кто получает самые низкие", - сказал он на встречке со студентами Национального торгово-экономического университета в пятницу в Киеве.

Глава государства подчеркнул справедливость такого решения, поскольку именно пенсионеры нуждаются в социальной защите.

Как сообщалось, в пятницу утром, 23 ноября, П.Порошенко подписал законопроекты №8487 и №8488 о растаможивании автомобилей на еврономерах. "Подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Все средства от этого, от первой и до последней гривни, пойдут в Пенсионный фонд на покрытие его дефицита, на индексации пенсий, на выплаты в первую очередь тем, кто получает минимальную пенсию. Это четко и недвусмысленно предусмотрено законом", - написал президент на своей странице в Facebook.

Он отметил, что принятие этих законов является "непростым компромиссом между государством и фактическими владельцами авто", и призвал владельцев автомобилей с иностранной регистрацией воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста.