"Энергоатом" подал все необходимые документы для ремонта блока №1 ХАЭС для продления срока эксплуатации

НАЭК "Энергоатом" подала все необходимые документы для ремонтных работ по продлению проектного срока эксплуатации первого блока Хмельницкой АЭС (ХАЭС), который истекает 13 декабря, сообщила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) по итогам вчерашнего заседания коллегии по рассмотрению вопроса подготовки к выполнению необходимых организационно-технических мероприятий.

"Эксплуатирующей организацией представлен комплект документов по эксплуатации этого энергоблока в остановленном состоянии на период выполнения необходимых организационно-технических мероприятий для обоснования возможности его долгосрочной эксплуатации", – отмечено в сообщении.

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Во время заседания коллегия "решила считать возможным рассмотрение вопроса о возобновлении эксплуатации энергоблока № 1 ХАЭС на энергетических уровнях мощности".

Как сообщал ранее "Энерогоатом", в ноябре работа энергоблока №1 Хмельницкой АЭС будет остановлена на планово-предупредительный ремонт продолжительностью 257 суток, за это время будут выполнены все необходимые меры для получения лицензии на продолжение срока его эксплуатации. Также в НАЭК отмечали, что в целом станция готова к ремонту. Хмельницкий энергоблок №1 станет десятым блоком украинских АЭС, на которых выполняются ремонтные работы для продления эксплуатации.

Как сообщалось, Хмельницкая АЭС 13 ноября в 18:56 подключила второй блок к энергосистеме страны после завершения капитального планового ремонта, начатого 2 сентября 2018 года. Хмельницкая АЭС в составе двух энергоблоков (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт расположена в городе Нетишин.

"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.