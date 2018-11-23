Экономика

11:10 23.11.2018

МТП "Южный" констатирует недостаточную эффективность мощностей по перевалке угля и планирует модернизацию

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МТП "Южный" констатирует недостаточную эффективность мощностей по перевалке угля и планирует модернизацию

Госпредприятие "Морской торговый порт "Южный" планирует своевременную разгрузку второго балкера с STELLA DORA с 76 тыс. тонн (по данным АМПУ - ИФ) энергетического угля из ЮАР для Криворожской ТЭС, не смотря на недостаточную эффективность мощностей по перевалке угля, отмечается в сообщении Администрации морских портов Украины (АМПУ).

"Технология, которая сегодня используется в порту при работе с импортом, не так эффективна, как того требует рынок… Стратегический план развития предприятия предусматривает модернизацию и развитие новых перегрузочных мощностей и строительство угольно-рудного терминала, который в дальнейшем решит этот вопрос и даст возможность достойно конкурировать", - цитируется в сообщении АМПУ и.о. директора ГП "Южный" Анатолий Яблунивский.

Он также заявил, что перевалка угля - специализация порта, наравне с рудой, поэтому работы по разгрузке второго балкера планируется выполнить вовремя.

22 ноября 2018 года в 23.10 к причалу №9 ГП "Южный" пришвартовался балкер STELLA DORA, доставивший в Украину африканский уголь для Криворожской ТЭС. Сейчас топливо разгружается на склад генеральных и навалочных грузов госстивидора.

Чуть ранее пресс-служба "ДТЭК Энерго" сообщила, что в порт "Южный" прибыло судно с 80 тыс. тонн антрацита южноафриканского происхождения из Роттердама, который пополнит склады Криворожской ТЭС ("ДТЭК Днипроэнерго"), и напомнила, что Криворожская ТЭС работает на дефицитном антраците, который не добывается на контролируемой Украиной территории.

"Это второй балкер с энергетическим углем из ЮАР, который обрабатывают портовики с начала отопительного сезона 2018-2019 годов. Первый был обработан 21 ноября. Сейчас 85% его объема отгружено на Дарницкую и Черниговскую ТЭЦ, остаток будет доработан в ближайшее время. Отгрузка производится согласно плану и графику", - отмечается в АМПУ.

С начала года государственный стивидор уже разгрузил 2,2 млн тонн импортного угля для украинских предприятий, в том числе энергетического - 433,8 тыс. тонн.

Как сообщалось, 15 ноября МТП "Южный" принял судно с 50,5 тыс. тонн  энергетического угля из ЮАР для Дарницкой и Черниговской ТЭЦ.

ТЭС и ТЭЦ Украины в январе-сентябре 2018 года увеличили потребление угля на 7,1% (на 1 млн 250,6 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 18 млн 818,3 тыс. тонн.

Теги: #эффективность #уголь #южный
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