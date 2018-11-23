НКРЭКУ при утверждении тарифов генкомпаний на отпуск э/э будет ориентироваться на интересы потребителей

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), при рассмотрении и утверждении тарифов энергогенерирующих компаний на отпуск электроэнергии на 2019 год будет принимать решения, исходя из интересов потребителей, написала глава госрегулятора Оксана Кривенко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что если комиссия полностью удовлетворит поданные предложения НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго" и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), то оптовая рыночная цена (ОРЦ) на электроэнергию только с начала 2019 года вырастет более чем на 15%.

По ее словам, в частности, "Энераготом" просит увеличить тариф на 65%, "Укргидроэнерго" – на 46%, а ТЭЦ – на 21%.

"Будем принимать решение, защищая интересы потребителя", - резюмировала О.Кривенко.

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Как сообщалось, госрегулятор на протяжении заседания 23 ноября планирует одобрить проекты постановлений о пересмотре тарифов генкомпаний на отпуск электроэнергии (АЭС, ГЭС, ГАЭС, ТЭЦ) на 2019 год.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.