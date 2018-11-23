Экономика

10:21 23.11.2018

НАБУ завершило расследование в отношении 9 лиц о нанесении почти 2,2 млн грн убытков "Черниговнафтогазгеология"

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НАБУ завершило расследование в отношении 9 лиц о нанесении почти 2,2 млн грн убытков "Черниговнафтогазгеология"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о завершении расследования девятерым подозреваемым в нанесении 2,188 млн грн убытков ГП НАК "Надра Украины" "Черниговнафтогазгеология".

Как сообщает в пятницу пресс-служба НАБУ, 22 ноября стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

В частности, речь идет о бывшем директоре ГП НАК "Надра Украины" "Черниговнафтогазгеология", главном инженере этой компании, пятерых работниках Прилуцкой нефтегазразведывательной экспедиции ГП НАК "Надра Украины" "Черниговнафтогазгеология", а также о директоре частной компании и его заместителе.

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По информации НАБУ, эти лица подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

"Как установило следствие, "Черниговнафтогазгеология" – обособленное подразделение НАК "Надра Украины" – в июле 2016 году передало в аренду 248 бурильных труб стоимостью 2,188 млн грн частной компании, которая сразу предоставила их в субаренду другой, связанной с ней, структуре. Последняя должна была вернуть это оборудование в сентябре 2016 года, но фактически этого не сделала. Хотя по бумагам выглядело так, что бурильные трубы якобы возвращены", - сказано в сообщении.

В дальнейшем, по мнению следствия, чтобы скрыть факт отсутствия этих труб, работники Прилуцкой нефтегазразведывательной экспедиции ГП НАК "Надра Украины" "Черниговнафтогазгеология" составили поддельные документы об отбраковке и переводе бурильного оборудования в лом черных металлов.

"Следствие располагает доказательствами, которые свидетельствуют, что таким образом работники действовали с ведома директора и главного инженера ГП НАК "Надра Украины" "Черниговнафтогазгеология"", - сообщили в НАБУ.

Расследование этих фактов начато в марте 2017 года. О подозрении лицам сообщено весной 2018 года.

 

Теги: #расследование #трубы #чернигов #набу #убытки
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