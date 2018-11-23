Курс доллара США практически стабилен в пятницу, другие основные валютные пары также не демонстрируют существенных колебаний.

Торги на биржах Японии в пятницу не проводятся, поскольку страна празднует День благодарности труду. В четверг США отмечали День благодарения.

Внимание инвесторов в ближайшее время будет сосредоточено на саммите G20.

Евро торгуется утром в районе $1,1415 против $1,1403 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 128,84 иены по сравнению со 128,80 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 112,87 иены против 112,95 иены в четверг.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2875 против $1,2877 днем ранее.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в пятницу опустился на 0,05%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,03%.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй накануне заявила, что уверена в том, что Лондон сможет 25 ноября на саммите лидеров Евросоюза согласовать условия выхода страны из ЕC (Brexit). По ее мнению, декларация, уже предварительно одобренная странами-членами, означает "более светлое будущее".