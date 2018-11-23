Экономика

10:09 23.11.2018

Вспышка АЧС впервые зафиксирована в Пекине

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Вспышка АЧС впервые зафиксирована в Пекине

В Пекине впервые зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС), сообщают в пятницу местные СМИ со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны.

Отмечается, что случаи заражения вирусом произошли сразу на двух фермах в округе Фаншань, расположенном на юго-западе китайской столицы.

С августа в Китае зафиксировано уже несколько десятков вспышек АЧС, в том числе в провинциях Ляонин, Хэнань, Цзянсу, Чжэцзян и Аньхуэй. Однако до этого случаев заражения этим вирусом непосредственно в Пекине выявлено не было.

Африканская чума свиней заразна для свиней и не представляет опасности для человека.

Китай - один из самых крупных в мире производителей свинины.

Теги: #вспышка #ачс #пекин
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