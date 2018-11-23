Экономика

10:02 23.11.2018

"Укрзализныця" за 10 мес. выполнила 69% плана по капремонту локомотивов на этот период

2 мин читать
"Укрзализныця" за 10 мес. выполнила 69% плана по капремонту локомотивов на этот период

ПАО "Укрзализныця" за январь-октябрь 2018 года отремонтировала 95 локомотивов, что составляет 68,8% десятимесячного плана, и всего 50,8% плана на 2018 год.

"Текущими ремонтами на своих мощностях мы наверстываем то, что недодают к плану по капремонтам заводы. По итогам года мы перевыполним план текущих ремонтов и в значительной степени закроем потребности", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании в четверг. 

Согласно планам по капитальным инвестициям по локомотивному хозяйству "Укрзализныци", в 2018 году предусмотрено выполнение капитального ремонта и модернизации 187 локомотивов, в том числе: 103 электровозов (капремонтом - 42 ед., капремонтом с продлением срока службы - 61 ед.) и 84 тепловоза (капремонтом - 24 ед., капремонтом с продлением срока службы - 60 ед.).

"По итогам 10 месяцев 2018 выполнение (плана по капремонту и модернизации локомотивов – ИФ) составило 95 ед. при плане в 138 ед. В том числе: 60 электровозов, из них капитальным ремонтом - 38 ед., капитальным ремонтом с продлением срока службы - 22 ед.; а также 33 тепловоза, из них капитальным ремонтом - 9 ед., капитальным ремонтом с продлением срока службы - 24 ед.", - отметили в "Укрзализныце".

Также компания за 10 мес. 2018 года на 97,8% выполнила план по текущим ремонтам локомотивов, отремонтировав 6226 ед. (план - 6364 локомотива), в том числе 4803 электровоза и 1423 тепловоза.

Всего по плану на 2018 год запланировано провести текущий ремонт 7671 ед. локомотивов: 5927 электровозов и 1744 тепловозов.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в январе-октябре отремонтировала 1,5 тыс. км пути, что на 7,3%, или на 102 км, больше, чем за соответствующий период 2017 года.

По состоянию на сентябрь 2018 года в инвентарном парке "Укрзализныци" числилось 3 566 локомотивов, из них 550 - пассажирские, 1 758 - грузовые, 1 258 - маневровые. При этом, в эксплуатации находилось только 287 пассажирских и 945 грузовых локомотивов.

Теги: #локомотив #укрзализныця #план
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рейс Мукачево-Будапешт запустят после согласования с партнерами в Венгрии — "Укрзализныця"

"Укрзализныця" изменила график трех поездов на 23 ноября – 1 декабря

"Укрзализныця" тестово запустила поезд "Мукачево-Будапешт" по евроколее

НКРЭКУ выдала "Укрзализныце" новую лицензию на распределение э/э

"Укрзализныця" создала оператора грузовых вагонов UZ Cargo Wagon

Порошенко поручил региональной власти разработать планы развития территорий на 2019-2021 годы

ЕБРР выделил "Укрзализныци" $150 млн на приобретение новых грузовых полувагонов

Fitch повысило рейтинги "Укрзализныци" до уровня "B-", прогноз "стабильный"

Кабмин разрешил НС "Укрзализныци" самостоятельно рекомендовать кандидатов на должность предправления

Счетная палата планирует в 2019г провести аудит "Укрзализныци

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украину прибыло 80 тыс. тонн антрацита для Криворожской ТЭС

НКРЭКУ при утверждении тарифов генкомпаний на отпуск э/э будет ориентироваться на интересы потребителей

НАБУ завершило расследование в отношении 9 лиц о нанесении почти 2,2 млн грн убытков "Черниговнафтогазгеология"

Курс доллара США практически стабилен в пятницу

ЕС и Великобритания согласовали декларацию по Brexit, курс фунта растет

Саудовская Аравия в январе может сократить экспорт нефти еще сильнее, чем в декабре

Вспышка АЧС впервые зафиксирована в Пекине

Рада приняла закон о госбюджете-2019 с дефицитом в пределах 2,3% ВВП

Рада внесла правки в Налоговый кодекс – предпоследний законопроект из "бюджетного пакета"-2019

Рада отклонила президентские правки в закон о госзакупках

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА