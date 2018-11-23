"Укрзализныця" за 10 мес. выполнила 69% плана по капремонту локомотивов на этот период

ПАО "Укрзализныця" за январь-октябрь 2018 года отремонтировала 95 локомотивов, что составляет 68,8% десятимесячного плана, и всего 50,8% плана на 2018 год.

"Текущими ремонтами на своих мощностях мы наверстываем то, что недодают к плану по капремонтам заводы. По итогам года мы перевыполним план текущих ремонтов и в значительной степени закроем потребности", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании в четверг.

Согласно планам по капитальным инвестициям по локомотивному хозяйству "Укрзализныци", в 2018 году предусмотрено выполнение капитального ремонта и модернизации 187 локомотивов, в том числе: 103 электровозов (капремонтом - 42 ед., капремонтом с продлением срока службы - 61 ед.) и 84 тепловоза (капремонтом - 24 ед., капремонтом с продлением срока службы - 60 ед.).

"По итогам 10 месяцев 2018 выполнение (плана по капремонту и модернизации локомотивов – ИФ) составило 95 ед. при плане в 138 ед. В том числе: 60 электровозов, из них капитальным ремонтом - 38 ед., капитальным ремонтом с продлением срока службы - 22 ед.; а также 33 тепловоза, из них капитальным ремонтом - 9 ед., капитальным ремонтом с продлением срока службы - 24 ед.", - отметили в "Укрзализныце".

Также компания за 10 мес. 2018 года на 97,8% выполнила план по текущим ремонтам локомотивов, отремонтировав 6226 ед. (план - 6364 локомотива), в том числе 4803 электровоза и 1423 тепловоза.

Всего по плану на 2018 год запланировано провести текущий ремонт 7671 ед. локомотивов: 5927 электровозов и 1744 тепловозов.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в январе-октябре отремонтировала 1,5 тыс. км пути, что на 7,3%, или на 102 км, больше, чем за соответствующий период 2017 года.

По состоянию на сентябрь 2018 года в инвентарном парке "Укрзализныци" числилось 3 566 локомотивов, из них 550 - пассажирские, 1 758 - грузовые, 1 258 - маневровые. При этом, в эксплуатации находилось только 287 пассажирских и 945 грузовых локомотивов.