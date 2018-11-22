РГК заявила о готовности своих операторов ГРС к суточному балансированию

Группа "Региональная газовая компания" (РГК) Дмитрия Фирташа заявила о готовности своих операторов газораспределительных систем (ГРС) к запуску с 1 декабря суточного балансирования газа.

"Операторы ГРС в который раз вынуждены заявить, что не видят никаких оснований для срыва запуска и подтверждают свою готовность к работе в режиме суточного балансирования", – отмечено в сообщении группы.

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В РГК также заявили, что газораспределительные компании группы перешли на суточное балансирование еще в конце мая 2018 года через самостоятельно разработанную информационную платформу, которая позволила обеспечить сбор и анализ оперативных данных о распределении газа среди 8 млн бытовых и 98,8 тыс. коммерческих потребителей.

В тоже время, в компании заявили о некорректной работе программного обеспечения АО "Укртрансгаз".

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" обвинил операторов газораспределительных систем (ГРС), большинство из которых принадлежат группе "Региональная газовая компания" (РГК) Дмитрия Фирташа, в саботировании запуска суточного балансирования газа. В частности, о наполнении облгазами соответствующей информационной платформы неполными или недостоверными данными о потребителях, в том числе и тех, которые получают газ согласно постановлению о специальных обязательствах по поставке газа (ПСО). В соответствии с этим "Нафтогаз" может предоставлять номинации на газ потребителям на условиях ПСО при отсутствии в информационной системе данных о них. В свою очередь облгазы, согласно кодексу ГТС, имеют право отключать потребителей, которым не предоставлены номинации.

"Региональная газовая компания" занимается управлением около 20 газораспределительных компаний по всей Украине.