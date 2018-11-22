Экономика

18:19 22.11.2018

Промпроизводство в Украине в октябре-2018 выросло на 1,4% к октябрю-2017 – Госстат

1 мин читать
Промпроизводство в Украине в октябре-2018 выросло на 1,4% к октябрю-2017 – Госстат

Промышленное производство в Украине в октябре 2018 года возобновило рост, увеличившись на 1,4% по сравнению с октябрем 2017 года, после двух месяцев снижения, составившего 1,3% в сентябре и 0,5% в августе, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в октябре-2018 к октябрю-2017 увеличилось на 0,3%, тогда как в сентябре и августе оно сократилось соответственно на 0,7% и 0,5%, а в июле и июне рост составил 2,3% и 2,5%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в октябре этого года промышленное производство возросло на 10%, однако с учетом сезонного фактора – на 0,6%.

Согласно данным ведомства, в целом за десять месяцев 2018 года рост промышленного производства в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2017 года остался на уровне 1,8%, тогда как по итогам восьми месяцев этот показатель составил 2,2%, семи месяцев – 2,6%, шести месяцев - 2,5%.

Теги: #промпроизводство #госстат
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 10 мес. снизились в 3 раза – Госстат

Объем реализации услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи Украины 9 мес.-2018 вырос на 11%

Украина за 9 мес. импортировала 7,9 млрд куб. м газа на $2,3 млрд

Рост ВВП Украины в III кв.-2018 замедлился до 2,8%

Инфляция в Украине в октябре замедлилась до 1,7%, но в годовом измерении выросла до 9,5%

Рост цен производителей в Украине в октябре замедлился до 0,3%

Промпроизводство в Германии неожиданно выросло в сентябре

Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в сентябре уменьшилась на 0,6%

Украина за 8 мес. закупила ядерное топливо на $307 млн

Долг по зарплате в Украине в сентябре вырос на 6,5%

ПОСЛЕДНЕЕ

РГК заявила о готовности своих операторов ГРС к суточному балансированию

Рада удовлетворила заявление министра АПК Кутового об отставке

ВБ выделит грант в размере $1 млн на разработку ТЭО скоростного коридора на Троещину

"Нафтогаз" обвиняет РГК Фирташа в саботировании запуска суточного балансирования газа

Рейс Мукачево-Будапешт запустят после согласования с партнерами в Венгрии — "Укрзализныця"

НКЦБФР допустила к обращению в Украине гривневые еврооблигации Укрэксимбанка на 4 млрд грн

Цены на нефть слабо колеблются на фоне низких объемов торгов, Brent у $63,3 за баррель

Место строительства аэропорта в г.Днепр будет определено до конца года -мэр

Концентрация парниковых газов в атмосфере в 2017г достигла рекорда

Адвокаты Штепы сообщают об инсульте у подзащитной, подготовительное заседание вновь перенесено

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА