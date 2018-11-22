"Нафтогаз" обвиняет РГК Фирташа в саботировании запуска суточного балансирования газа

НАК "Нафтогаз Украины" обвиняет операторов газораспределительных систем (ГРС), большинство из которых принадлежат группе "Региональная газовая компания" (РГК) Дмитрия Фирташа, в саботировании запуска суточного балансирования газа.

Согласно заявлению компании, речь идет, в частности, о наполнении облгазами соответствующей информационной платформы неполными или недостоверными данными о потребителях, в том числе и тех, которые получают газ согласно постановлению о специальных обязательствах по поставке газа (ПСО).

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В НАК напомнили, что не могут предоставлять номинации на газ потребителям на условиях ПСО при отсутствии в информационной системе данных о них. В свою очередь облгазы, согласно кодексу ГТС, имеют право отключать потребителей, которым не предоставлены номинации.

"Отсутствие корректной информации о потребителе в реестре информационной платформы означает, что такой потребитель не сможет получать газ с 1 декабря. В основном это касается защищенных категорий потребителей, для которых "Нафтогаз" поставляет природный газ на условиях ПСО", – отмечается в сообщении НАК.

В соответствии с этим "Нафтогаз" направил главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Оксане Кривенко обращение, в котором указал на риски срыва запуска суточного балансирования, а также прикрепил перечень потребителей, которых невозможно зарегистрировать в информационной платформе из-за действий облгазов.

Кроме того, в НАК также заявили, что со стороны операторов ГРС наблюдаются системные нарушения во время выдачи EІC-кода своим клиентам. В настоящее время такие нарушения имеются у восьми облгазов: "Волыньгаз", "Донецкоблгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Одессагаз", "Тернопольгаз", "Тернопольгоргаз", "Уманьгаз", "Шепетовкагаз".

Как сообщалось, ранее НКРЭКУ уже дважды откладывала переход на суточное балансирование газа: сначала с 1 августа на 1 октября, а затем – на 1 декабря 2018 года. При этом недостоверность/некорректность предоставляемых операторами ГРС данных стала одной из причин переноса старта суточного балансирования на 1 декабря.

В отведенный срок оператор ГТС должен был провести всестороннее тестирование информационной платформы для суточной балансировки, ее доработку. В свою очередь обл- и горгазы должны обеспечить наполнение системы данными потребителей, однако так и не выполнили в полном объеме свои обязательства.

Ранее сообщалось, что АО "Укртрансгаз" обратилось к НКРЭКУ с предложением перенести запуск суточного балансирования газа на 1 февраля 2019 года в связи с низкой активностью операторов ГРС в тестировании информационной системы суточного балансирования газа. Так, по данным члена правления "Укртрансгаза" Татьяны Федоровой, по состоянию на 19 ноября ежедневно данные в инфосистему вносили 27 из 44 операторов ГРС.

Региональная газовая компания занимается управлением около 20 газораспределительных компаний по всей Украине.

Балансирование газовой системы - это установление и устранение разницы между поступившими в нее через точки входа и отобранными из нее через точки выхода объемами газа. Балансирование проводится адресно, с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.