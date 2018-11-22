НКЦБФР допустила к обращению в Украине гривневые еврооблигации Укрэксимбанка на 4 млрд грн

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине трехлетные гривневые еврооблигации Укрэксимбанка (Киев) на 4,051 млрд грн, выпущенные в форме кредитных нот (loan participation notes, LPN), сообщается на веб-сайте Национального депозитария Украины (НДУ, центральный депозитарий).

Согласно сообщению, ценные бумаги были заведены по упрощенной процедуре, согласно решению НКЦБФР "О внесении изменений в положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины" №871, которое вступило в силу 6 февраля 2018 года. Запрос в НДУ относительно подачи в НКЦБФР заявления о допуске к обращению на территории Украины ценных бумаг Укрэксимбанка подала инвестгруппа Dragon Capital.

По данным НДУ, первая регистрации в рамках указанного постановления проходила с августа по ноябрь. Длительность процесса обусловлена необходимостью отработать конкретные механизмы его практической реализации. В дальнейшем при наличии всей необходимой информации подготовка и анализ пакета документов для регистрации ценных бумаг должна занимать всего несколько дней. Затем документы передаются в НКЦБФР, которая, по процедуре, рассматривает документы в течение 30 рабочих дней. Если они не вызывают дополнительных вопросов, положительное решение может быть вынесено и раньше.

"Кейс Укрэксимбанка показывает, что на украинском рынке могут обращаться ликвидные ценные бумаги отечественных эмитентов, которые размещаются на зарубежных площадках, а также, в перспективе, и ценные бумаги всемирно известных компаний: Facebook, Apple, Google и прочие", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, государственный Укрэксимбанк в конце февраля 2018 года разместил LPN на 4,051 млрд грн и купонной ставкой 16,5% годовых. Непосредственным эмитентом ценных бумаг выступила специально созданная компания (SPV) - Biz Finance PLC (Великобритания). Бумаги были размещены по цене 100% номинала.

С учетом установленного перед размещением расчетного курса 27,006610 грн/$1 объем выпуска составил $150 млн.

LPN эмитированы в гривне, в то же время выплаты процентного дохода и погашение будут осуществляться в долларах США по действующему на момент платежа курсу Национального банка Украины (НБУ).

Ноты эмитированы по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов - ИФ).

Лид-менеджерами выступили Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc (оба - Великобритания).

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2018 года по размеру активов (163,956 млрд грн) он занимал 3-е место среди 82 действовавших в стране банков.