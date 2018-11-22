Экономика

17:39 22.11.2018

Цены на нефть слабо колеблются на фоне низких объемов торгов, Brent у $63,3 за баррель

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Цены на нефть слабо колеблются на фоне низких объемов торгов, Brent у $63,3 за баррель

Нефть слабо меняется в цене в четверг, при этом торги отличаются низкими объемами на фоне празднования Дня благодарения в США. В пятницу американская биржа NYMEX проведет короткую сессию.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:07 кв подешевели на $0,18 (0,28%) - до $63,3 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на $0,33 (0,6%) - до $58,3 за баррель.

Рынок продолжает реагировать на "неожиданно выраженный" рост запасов в США по итогам прошлой недели, как стало известно из отчета Минэнерго страны, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 16 ноября, увеличились на 4,85 млн баррелей.

Аналитики в среднем ожидали более умеренного подъема, на 3,45 млн баррелей, при этом Американский институт нефти (API) ранее сообщил о снижении запасов на 1,55 млн баррелей.

"Для того, чтобы цены пошли вверх, требуется четкое заявление ОПЕК о намерении существенно сократить добычу", - полагает аналитик Commerzbank AG Карстен Фритш.

Ранее СМИ сообщали, что картель может снизить объем нефтедобычи в 2019 году, однако его члены пока не могут договориться о конкретном объеме. Встреча ОПЕК пройдет в Вене 6 декабря.

Тем временем нефтесервисная компания Baker Hughes уже обнародовала данные о буровых установках в США, на два дня раньше обычного срока. Как показывает отчет компании, на текущей неделе число действующих нефтедобывающих буровых в Штатах уменьшилось на 3 единицы, до 885. До этого показатель, в целом отражающий тенденцию в нефтедобыче, стабильно повышался и находится близко к максимальному уровню за полтора года.

Теги: #цены #нефть
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