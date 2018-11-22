Экономика

16:14 22.11.2018

Концентрация парниковых газов в атмосфере в 2017г достигла рекорда

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Концентрация парниковых газов в атмосфере в 2017г достигла рекорда

Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли в 2017 году достигла рекордного уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН.

Признаков изменения этой тенденции, которая ведет к долгосрочному изменению климата, повышению уровня моря и кислотности океанских вод и возникновению погодных аномалий, нет, отмечается в докладе.

В прошлом году концентрация углекислого газа (CO2) повысилась до 405,5 части на миллион (ppm) по сравнению с 403,3 ppm в 2016 году и 400,1 ppm в 2015 году. Сейчас данный показатель превышает доиндустриальный уровень (до 1750 года) на 146%.

Концентрация закиси азота составляет сейчас 329,9 части на миллиард (ppb), что на 122% превышает доиндустриальный уровень. Концентрация метана достигла 1859 ppb, увеличившись за этот период на 257%.

Кроме того, происходит замедление темпов уменьшения концентрации трихлорфторметана (CFC-11) - парникового и озоноразрушающего газа, запрещенного Монреальским протоколом 1987 года. Это объясняется его продолжающимся производством в странах восточной Азии.

"Возможности действий (с целью уменьшения содержания газа в атмосфере - ИФ) уже почти нет, - заявил глава ВМО Петтери Таалас. - Без быстрого сокращения выбросов CO2 и других парниковых газов, климатические изменения будут иметь все более разрушительные и необратимые последствия для жизни на Земле".

По его словам, сопоставимая концентрация углекислого газа в атмосфере планеты наблюдалась 3-5 млн лет назад, когда температура была выше на 2-3 градуса Цельсия, а уровень моря - на 10-20 метров.

Теги: #оон #парниковые_газы #экология
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