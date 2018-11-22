Адвокаты Штепы сообщают об инсульте у подзащитной, подготовительное заседание вновь перенесено

Орджоникидзевский районный суд Харькова в среду вновь не смог продолжить подготовительное заседание по делу экс-мэра г.Славянск Донецкой области Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.

"Заседание не состоялось. Его перенесли на 24 января, поскольку, по словам адвокатов, обвиняемая госпитализирована в больницу с инсультом", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, начиная с 12 июня суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания.