Экономика

15:08 22.11.2018

Адвокаты Штепы сообщают об инсульте у подзащитной, подготовительное заседание вновь перенесено

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Адвокаты Штепы сообщают об инсульте у подзащитной, подготовительное заседание вновь перенесено

Орджоникидзевский районный суд Харькова в среду вновь не смог продолжить подготовительное заседание по делу экс-мэра г.Славянск Донецкой области Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.

"Заседание не состоялось. Его перенесли на 24 января, поскольку, по словам адвокатов, обвиняемая госпитализирована в больницу с инсультом", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, начиная с 12 июня суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания.

Теги: #суд #штепа
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