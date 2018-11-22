"Богдан" выпустил первый электрогрузовик для датской Banke Electromotiv

Корпорация "Богдан" выпустила первый полностью электрический грузовой автомобиль ERCV27 для механизированной загрузки твердых бытовых отходов в рамках контракта с датской компанией Banke Electromotiv.

Грузовик презентован 22 ноября на автозаводе "Богдан Моторс" в Луцке при участии министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

"Мы постепенно опровергаем распространенное мнение о том, что Украина исключительно аграрная. Презентованный электротранспорт полностью разработан и создан в Украине. Это будет Made in Ukraine в Европейском союзе", - цитирует пресс-служба министерства В.Омеляна на своем сайте.

В пресс-службе корпорации "Богдан" отметили, что серийное производство автомобилей начнется после сертификации в Дании.

Как сообщалось, подписанное весной текущего года договор между луцким заводом "Богдан Моторс" и Banke Electromotiv на разработку и производство грузовиков для сбора мусора предполагает изготовление 15 грузовиков, а в целом потребность BankeElectromotive составляет около 200 автомобилей в год.

Спецмашина ERCV27, которая может служить шасси для установки любого коммунального оборудования, способна развивать скорость до 80 км/ч, запас хода без подзарядки тяговых батарей при полной допустимой массе – 220 км, полная масса – 27 тонн, срок эксплуатации 12 лет. Кабина оснащена вентиляцией, системой отопления и, кондиционером.

"Пока европейские компании заказывают у украинского производителя экологичные спецмашины для вывоза бутовых отходов, наше государство отстает в этом вопросе. Хотя электрогрузовик от "Богдана" опережает аналоги по характеристикам, а компания готова производить его и для украинских городов", - отмечает пресс-служба корпорации.

В свою очередь, по сообщению пресс-службы Мининфраструктуры, В.Омелян в ходе презентации подчеркнул важность скорейшего создания условий для развития электротранспорта в Украине.

"Мы только что посетили цех, который готов к эксплуатации, его надо просто запустить. Для этого должны создать условия восстановления автомобилестроения в Украине. В частности, мы инициировали, чтобы в аэропорту "Борисполь" был электробус, и я надеюсь, что это будет украинский электробус", - цитирует пресс-служба В.Омеляна.

Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах).

BankeElectromotive – датская компания, которая занимается разработкой и изготовлением 100% электрических грузовых автомобилей для муниципального использования и компонентов для них для рынка ЕС.