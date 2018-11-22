Google представила результаты исследований о поведении покупателей в Интернет

Компания Google представила результаты исследования поведения украинских потребителей, которые используют Интернет как канал поиска информации перед покупкой; на примере таких категорий, как одежда и обувь, телевизоры, ноутбуки. Исследование, проведенное компанией IPSOS по заказу компании Google, дает представление о важности и влиянии различных онлайн и оффлайн факторов на процесс поиска информации о продукте и принятия потребителем решения о покупке товара, а также растущей роли мобильных устройств.

Одежда и обувь

Исследование показало, что путь от решения до покупки одежды или обуви достаточно недолгий: почти половина покупок была совершена в течение дня и 30% в течение недели.

Украинцы, которые планируют приобретение одежды/обуви, активно используют Интернет для поиска информации. Среди интернет-источников информации наиболее популярными являются сайты магазинов розничной торговли и производителей. 32% пользователей использовали поисковые системы для поиска информации о товаре, при этом 96% из них пользовались Google.

30% покупок одежды и обуви было совершено в Интернете, и в тоже время 39% оффлайн-покупателей использовали также онлайн-ресурсы для изучения товара перед покупкой. Каждый третий украинец (28%), покупающий одежду и обувь, относится к категории ROPO-покупателей (Research Online – Purchase Offline/поиск онлайн – покупка оффлайн). Результаты опроса показывают, что 64% потребителей считают основным барьером, препятствующим покупке товара через Интернет, отсутствие возможности примерить одежду/обувь; для 40% респондентов удобнее зайти в близлежащий магазин, а 38% предпочитает получить товар немедленно и не готовы тратить время на ожидание доставки.

Подавляющее большинство (82%) онлайн-покупок было совершено через веб-сайт и оплачено заранее (59%).

Исследование показало растущую роль мобильного телефона в процессе покупки, особенно по части поиска информации. Так, треть пользователей (33%) использовали мобильные устройства для поиска информации о продукте, однако использовали смартфон для размещения заказа на купленную одежду/обувь только 11%. При этом каждый третий онлайн-заказ был размещен и оплачен со смартфона – 36% онлайн-заказов и 35% оплат были сделаны с мобильного устройства.

Мобильные устройства особенно популярны среди молодежи – так, 47% респондентов в возрасте 16-24 лет использовали для поиска только мобильные устройства (по сравнению с 37% для всех возрастных категорий).

Важность мобильного устройства также демонстрирует тот факт, что 38% покупателей использовали смартфон во время визита в магазин, чтобы найти дополнительную информацию о продукте – в основном, для сравнения цен.

Смартфон для поиска информации о товаре украинцы чаще всего используют дома – 84%, и больше половины из них (51%) в постели перед сном.

Телевизоры

В категории телевизоров, 50% покупок было совершено в течение недели после принятия решения о приобретении нового ТВ. Обычно покупатели телевизоров рассматривают несколько брендов перед покупкой, а основной причиной для приобретения нового телевизора является желание «обновить» свои впечатления от просмотра, а именно – получить больший экран и более сложные функции (например, Smart TV).

50% покупателей телевизоров начинали покупку товара с онлайн-поиска в Google – это самый популярный источник первой информации о товаре. На 2-м месте – консультации непосредственно в магазине и информация с сайтов сравнения цен, их отметили по 48% опрошенных. На 3-м месте с долей 44% – сайт производителя телевизора или магазина.

56% покупок телевизоров было совершено онлайн. Тем не менее, многие из тех, кто совершил покупку оффлайн, использовали Интернет для поиска информации – 35% это ROPO-покупатели. Основным барьером, препятствующим покупке через Интернет, 49% опрошенных назвало отсутствие возможности лично протестировать телевизор.

Ноутбуки

Для большинства покупателей выбор ноутбука является осмысленным и рациональным решением. Так, для 38% покупателей процесс выбора ноутбука занимает больше месяца, для 22% – от недели до 30 дней, 21% – от нескольких дней до недели, и только для 19% – покупка ноутбука была спонтанным решением, принятым непосредственно в день покупки.

Наиболее востребованными источниками информации о ноутбуках являются сайты сравнения цен (51%), поисковые системы (50%), сайты магазинов и производителей (48%).

Чуть больше половины покупок ноутбуков (55%) приходится на онлайн. А доля тех, кто искал информацию онлайн и совершил покупку оффлайн, составила 36%.

Использовали смартфон во время визита в магазин, чтобы найти дополнительную информацию о ноутбуке, 53% респондентов, в основном, для чтения отзывов, и чтобы узнать более детальные технические характеристики.

В целом, исследование показало, что ключевым фактором популярности смартфона для поиска информации о товаре является удобство и возможность использовать его в любом месте и в любое время – так ответило более 70% респондентов. Но хотя смартфон часто используется для поиска информации, его еще довольно редко используют для самой покупки. Более 70% опрошенных считают, что для онлайн-покупок все же удобнее использовать другие устройства.

Исследование проведено компанией IPSOS по заказу компании Google в мае-июне 2018 года, путем онлайн-опроса, выборка - 1200 человек.