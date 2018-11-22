Экономика

13:59 22.11.2018

Смена собственника "Кузни на Рыбальском" не повлекла переизбрания руководящих органов компании

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Смена собственника "Кузни на Рыбальском" не повлекла переизбрания руководящих органов компании

Покупка контрольного пакета акций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев) подконтрольной Сергею Тигипко кипрской Еwins Ltd, не повлекла смены состава руководящих органов ЧАО.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, прошедшее 20 ноября внеочередное годовое собрание акционеров ЧАО, не приняло кадровых решений по составу руководства компании.

"Каких-либо решений по переизбранию руководящих органов компании новым акционером по итогам собрания не принято", - сообщил агентству представитель администрации судозавода в четверг.

При этом в администрации затруднились подтвердить обнародованную ранее официальную повестку внеочередного годового собрания акционеров, сославшись на отсутствие информации по данному поводу.

"Информации по данному поводу нет", - сказал собеседник агентства.

Согласно официальной информации компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), повестка намеченного на 20 ноября внеочередного годового собрания акционеров включала, в том числе, вопросы утверждения новой редакции устава ЧАО, а также новых редакций положений о Наблюдательном совете и правлении ЧАО.

Теги: #кадры #кузня_на_рыбальском
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