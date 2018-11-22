Европейская РН Vega с украинским двигателем успешно вывела на орбиту марокканский спутник ДЗЗ

Европейская ракета-носитель (РН) легкого класса Vega с украинским двигателем успешно вывела на солнечно-синхронную земную орбиту марокканский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Mohammed VI-B.

Согласно сообщению на сайте Государственного космического агентства Украины (ГКАУ), осуществленный 21 ноября в 03:42 по кв с космодрома Куру во Французской Гвиане (Южная Америка) пуск стал 13-м по программе Vega и вторым в 2018 году.Следующий пуск по этой программе намечен на февраль 2019 года.

Масса спутника Mohammed VI-B, созданного европейской Thales Alenia Space с участием Airbus по заказу Королевства Марокко, составляет 1108 кг. Космический аппарат предназначен для спутникового мониторинга в интересах агросектора, картографирования и землеустройства, предупреждения стихийных бедствий, пограничного и прибрежного космического наблюдения.

РН Vega разработана Европейским космическим агентством (ESA) совместно с Итальянским космическим агентством (ASI). Она предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту высотой 1200 км спутников массой до 1200 кг или на полярную орбиту высотой 700 км спутников массой 1500 кг.

Маршевый двигатель для 4-й ступени РН RD-868P разработало ГП "Конструкторское бюро "Южное" (КБЮ) и изготовило ГП "ПО Южмаш" (ЮМЗ, оба - Днепр). По данным разработчика, новый жидкостной двигатель базируется на основе ступени разведения межконтинентального баллистического ракетоносителя (МБР) РС-20 (SS-18 "Сатана").

Успешный пробный пуск РН Vega осуществлен в феврале 2012 года. С мая 2013 года ЕSА начало коммерческую эксплуатацию новой РН. В интересах заказчиков на орбиту выведено около 30 спутников.

В июле 2017 года украинские участники кооперации по программе Vega продлили заключенный в 2012 году контракт с европейским подрядчиком - итальянской Avio SpA - на поставку серийных двигателей для РН Vega до 2020 года.

Правительство Украины и ESA подписали соглашение о сотрудничестве в сфере использования космического пространства в мирных целях в 2008 году.

В состав ESA входят 17 европейских стран.

В настоящее время Украина готовит создание информационного хаба для реализации подписанного в мае 2018 года соглашения с ЕС по сотрудничеству в европейской программе космического мониторинга Copernicus.