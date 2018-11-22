Экономика

12:31 22.11.2018

ГИУ погасило облигации на 1 млрд грн

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ГИУ погасило облигации на 1 млрд грн

 Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) 21 ноября 2018 года погасило гарантированные государством облигации серии "Z2" на 1 млрд грн, сообщается на веб-сайте эмитента.

Вместе с погашением ГИУ выплатило начисленный по ценным бумагам процентный доход за 20-й купонный период. Сумма выплаты не уточняется.

ГИУ создано правительством Украины в октябре 2004 года. Основной вид деятельности - рефинансирование ипотечных кредиторов за счет средств, привлеченных от размещения ценных бумаг.

Теги: #облигации #гиу
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