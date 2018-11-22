Оператор Justin в 2019г планирует расширить сеть более чем до 1 тыс. почтовых отделений

Новый почтово-логистический сервис Justin, входящий в крупную украинскую торгово-промышленную группу (ТПГ) Fozzy Group, намерен в 2019 году начать работу в С2С формате, предоставить услугу международной доставки и увеличить количество почтовых отделений более чем до 1 тыс., что в три раза выше планового показателя 2018 года.

В ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" компания заявила о планах занять "масштабную" долю рынка в 2019 году, однако отказалась назвать долю рынка, которую она занимает по состоянию на ноябрь 2018 года, сославшись на то, что только начала свою работу в В2С формате.

"О цифрах говорить пока не актуально, ведь вскоре мы представим много сервисов и продуктов, в том числе работу в формате C2C и международную доставку", — отметили в Justin в ответ на запрос.

Согласно ему, новые отделения компания намерена открыть в большинстве областных центров и городов Украины.

Как сообщалось, Justin планирует расширить сеть до 330 почтовых отделений до конца этого года. Первые объекты расположены в сетях "Сільпо", "Фора", Fozzy, Thrash!, при этом компания допускает расширение сети путем открытия отделений в других торговых сетях.

ООО "Джаст Ин" создано в 2017 году, основным видом деятельности являются сопроводительные услуги при перевозках.

Согласно данным Единого госреестра, владельцем 100% доли в уставном капитале ООО является ПАО "ЗНВКИФ "Холдинг Инвест". Конечным бенефициаром указан крупнейший совладелец Fozzy Владимир Костельман. Размер уставного капитала составляет 143 млн грн.