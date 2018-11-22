Экономика

12:19 22.11.2018

Аэропорт "Борисполь" не ждет от лоукостов лавинообразного роста авиарынка

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Аэропорт "Борисполь" не ждет от лоукостов лавинообразного роста авиарынка

 Международный аэропорт "Борисполь" констатирует, что лавинообразный рост авиарынка Украины возможен только при резком повышении платежеспособности населения, прокомментировали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе аэропорта.

"Пока рано говорить о лавинообразном росте авиарынка Украины. Такой эффект возможен только при резком повышении платежеспособности населения", - считают в компании.

В то же время, по данным аэропорта "Борисполь", в текущих условиях динамика роста авиарынка будет умеренно положительной, но стабильной, поскольку кризисный рубеж был преодолен в 2014 году.

"На фоне медийного оптимизма по поводу расширения присутствия лоукостов мы, прежде всего, рады развитию бизнеса иностранных партнеров в Украине и развитию авиационного флота Wizz Air", - подчеркнули в пресс-службе аэропорта.

В крупнейшей воздушной гавани Украины подчеркнули, что это обеспечит дальнейший рост авиаперевозок в/из Украины и создаст дополнительные стимулы для обеспечения украинских пассажиров доступными авиаперелетами.

В то же время, в аэропорту отметили, что Wizz Air предположительно может завести свою "дочку" в международный аэропорт "Киев" им.Сикорского, поскольку, принимая решение о развитии на авиарынке, авиакомпания исходит из взаимодействия с базовым аэропортом.

"Принимая во внимание то, что базовым аэропортом авиакомпании Wizz Air в Украине является аэропорт "Киев", вероятно, что планы о восстановлении дочерней структуры были согласованы именно с ним", - подчеркнули в "Борисполе", отметив, что расширение одного из терминалов аэропорта "Киев" с целью увеличения своей пропускной способности может создавать предпосылки для расширения сотрудничества Wizz Air с аэропортом.

"В данном контексте комментировать ситуацию со стороны аэропорта "Борисполь", который не обслуживает Wizz Air, было бы некорректно. Этот вопрос в плоскости деловых взаимоотношений базового аэропорта и авиакомпании", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось, Wizz Air 21 ноября сообщил о планах возобновить работу украинской дочки в 2019 году, а также до 2025 года инвестировать $2,5 млрд для увеличения украинского авиапарка с нынешних четырех до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321 и пассажиропотока до 6 млн человек. Wizz Air в январе-октябре 2018 года перевезла на рейсах в/из Украины более 1,2 млн пассажиров, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Днем ранее Ryanair, начавший полеты в Украину в сентябре этого года со своих европейских баз, заявил о намерении открыть в 2019 году пять новых рейсов из Украины, а также за три-пять лет инвестировать в страну $1,5 млрд, нарастив флот до 15 самолетов и пассажиропоток до 5 млн человек.

В то же время крупнейшая украинская авиакомпания МАУ сомневается в достаточном спросе на авиаперевозки в Украине для масштабной экспансии лоукостов.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

Наряду со львовским аэропортом им. Данила Галицкого, аэропорт "Борисполь" обслуживает рейсы Ryanair в/из Украины.

Теги: #лоукост #аэропорт_борисполь
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