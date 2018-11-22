Правительство поддержит стартапы в Украине и увеличит фонд регионального развития - Зубко

Вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что правительство намерено поддержать стартапы в Украине и увеличить для этого фонд регионального развития.

"Мы в будущем планируем увеличить до 50% фонд регионального развития именно в направлении поддержки стартапов", - сказал он на конференции "Муниципалитеты за стабильный рост" в четверг в Киеве.

Г.Зубко пояснил, что правительство хотело бы поддержать проекты, которые дают возможность выстроить сотрудничество между областями и громадами.

По его словам, вместе с Евросоюзом правительство поддержало 70 проектов по Украине в пяти направлениях, которые будут реализовываться в течение следующих двух лет. В частности, это инновационные проекты; проекты, которое касаются развития человеческого потенциала; проекты в сфере туризма; проекты по развитию сельской территории и те, которые работают в направлении общеукраинской солидарности.