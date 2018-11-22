Нефть возобновила снижение из-за роста запасов в США и Трампа, Brent подешевела до $63,3

Нефть эталонных марок возобновила падение в четверг из-за данных о росте коммерческих запасов США и очередного твита американского президента Дональда Трампа о пользе низких цен.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:25 кв подешевели на $0,19 (0,30%) - до $63,29 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на $0,16 (0,29%) - до $54,47 за баррель.

В среду рынок безуспешно пытался отыграть падение более чем на 6%, наблюдавшееся днем ранее: цены выросли, но недостаточно, что компенсировать такой обвал. По итогам сессии Brent поднялась на $0,95 (1,52%), и ее котировка на закрытие достигла $63,48 за баррель. Стоимость WTI увеличилась на $1,20 (2,25%), до $54,63 за баррель.

В четверг основной сессии на NYMEX не будет в связи с празднованием Дня благодарения в США.

Д.Трамп в среду выразил благодарность Саудовской Аравии за снижение нефтяных цен. Однако одновременно он призвал опустить их еще больше.

"Нефтяные цены идут вниз, шикарно! Как и сокращение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! $54, а было $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте снизим их (цены) еще!" - написал он в Twitter.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 ноября, увеличились на 4,85 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост запасов нефти на прошлой неделе на 3,45 млн баррелей.

Резервы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 116 тыс. баррелей.

Запасы бензина в США на прошлой неделе уменьшились на 1,3 млн баррелей, запасы дистиллятов - сократились на 77 тыс. баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали повышение запасов бензина на 100 тыс. баррелей и снижение запасов дистиллятов на 2,5 млн баррелей.