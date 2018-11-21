Рынок акций Украины в среду еще немного просел

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду снизился на 0,26% - до 571,51 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 788,538 млн грн, в том числе акциями – 0,96 млн грн.

Среди индексных акций тройку лидеров снижения составили бумаги "Центрэнерго" (-2,18%), "Турбоатома" (-1,56%) и "Укрнафты" (-0,85%).

Положительная динамика отсутствовала.

Номинальный индекс "Украинской биржи" снизился на 1,15% - до 1765,24 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,2% - до 456,77 пункта при объеме торгов 2,437 млн злотых (17,79 млн грн).

В "индексной корзине" изменились в стоимости бумаги "Агротона" (+3,5%), "Кернела" (+1,37%) и "Астарты" (-1,69%).