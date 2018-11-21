Экономика

19:04 21.11.2018

Рынок акций Украины в среду еще немного просел

1 мин читать
Рынок акций Украины в среду еще немного просел

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду снизился на 0,26% - до 571,51 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 788,538 млн грн, в том числе акциями – 0,96 млн грн.

Среди индексных акций тройку лидеров снижения составили бумаги "Центрэнерго" (-2,18%), "Турбоатома" (-1,56%) и "Укрнафты" (-0,85%).

Положительная динамика отсутствовала.

Номинальный индекс "Украинской биржи" снизился на 1,15% - до 1765,24 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,2% - до 456,77 пункта при объеме торгов 2,437 млн злотых (17,79 млн грн).

В "индексной корзине" изменились в стоимости бумаги "Агротона" (+3,5%), "Кернела" (+1,37%) и "Астарты" (-1,69%).

Теги: #индекс #пфтс
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Большинство фондовых индексов Азии снижаются

Индекс ПФТС в понедельник замедлил снижение

Индекс ПФТС в четверг продолжил дрейф в "красной зоне"

Индекс ПФТС завершил торги во вторник очередным ростом

Индекс ПФТС в понедельник еще немного вырос

Индекс ПФТС в пятницу продолжил восходящий тренд

Индекс ПФТС в первые торги ноября продолжил движение в "зеленой зоне"

Индекс ПФТС во вторник продолжил отрицательную динамику

Индекс ПФТС завершил торговую неделю умеренным снижением

Индекс ПФТС в среду возобновил рост

ПОСЛЕДНЕЕ

Хозсуд отказался разорвать договор ФГИ с "ЕСУ" о покупке "Укртелекома" и признать недействительными обязательства по нему

Запасы угля на складах ТЭС Украины с начала месяца снизились на 2,1%, но выше прошлогодних на 28,7%

Доля безналичных расчетов в июле-сентябре возросла на 0,92 п.п

ФРС может сделать паузу в повышении ставок весной 2019г

ЕС может запретить ввоз мяса из стран с отличающимися нормами по использованию ветпрепаратов с 2022г

Суд признал правомерность доначисления "Фоззи-Фуд" 31,6 млн грн валютной пени

Кабмин одобрил проект решения о продлении до 2024 года межправсоглашения о сотрудничестве с Европейским космическим агентством

Цены на нефть сохраняют рост на торгах в среду

Курс гривни на межбанке в среду незначительно укрепился

МАУ сомневается в достаточном спросе на авиаперевозки в Украине для масштабной экспансии лоукостов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА