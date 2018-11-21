Экономика

18:51 21.11.2018

Запасы угля на складах ТЭС Украины с начала месяца снизились на 2,1%, но выше прошлогодних на 28,7%

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Запасы угля на складах ТЭС Украины с начала месяца снизились на 2,1%, но выше прошлогодних на 28,7%

Запасы угля  на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) в период в 1 по 21 ноября 2018 года снизились на 2,1% (35,4 тыс. тонн) – до 1 649,3 тыс. тонн, что на 28,7% (368 тыс. тонн) больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля антрацитовой группы на ТЭС на 21 ноября составили 204,6 тыс. тонн против 190,3 тыс. на начало месяца (+7,5%), газовой группы – 1 млн 444,8 тыс. тонн против 1 млн 494,4 тыс. тонн на 1 ноября (- 3,2%).

Кроме того, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины составили 208,3 тыс. тонн, что на 4,7% меньше, чем на 1 ноября 2018 года (218,6 тыс. тонн.).

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Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году сократили потребление угля на 20,8% (6 млн 527,3 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 24 млн 811,3 тыс. тонн.

  20.11.17 01.11.18 на 21.11.18
Приднепровская ТЭС (а) 25,3+23,7 (г) 12,7+140,3 (г) 12,6+150,1(г)
Славянская ТЭС (а) 253,5 29,4 33,5
Трипольская ТЭС (а) 79,6 73,4 70,3+46,8 (г)
Змиевская ТЭС (а) 38,1+100,1 (г) 10,3+49,4 (г) 9,4+ 62,3 (г)
Луганская ТЭС (а) 81,6 4,7 5,3
Криворожская ТЭС (а) 45,4 59,7 16,6 (г) 73,6+ 8,4 (г)
Запорожская ТЭС (г) 79,6 210,2 231,8
Бурштынская ТЭС (г) 84,4 297,1 254,4
Добротворская ТЭС (г) 33,9 73,4 47,7
Ладыжинская ТЭС (г) 79,4 151,1 140,1
Углегорская ТЭС (г) 195,5 124,8 128,7
Кураховская ТЭС (г) 160,9 409,9 374,5
ВСЕГО ТЭС 1 281,2 1 684,7 1 649,3
Черниговская ТЭЦ (а) 64,8 41 26,8
Дарницкая ТЭЦ (а) 67,4 55 29
Сумская ТЭЦ (а) 25,2 0,2 11,8
Краматорская ТЭЦ (а) 22,8 24,5 23,2
ТЭЦ-2 Эсхар (а) 4,0 17,1 34
Мироновская ТЭС (а) 14,5 0,0 0,0
Мироновская ТЭС (г) 19,2 22,1 27,1
Черкасская ТЭЦ (г) 18,2 25,5 19,2
Калушская ТЭЦ (г) 21,2 33,3 37,3
ВСЕГО ТЭЦ 257,3 137,8 208,3
ВСЕГО ТЭС и ТЭЦ 1 538,5 1 903, 1 857,6

Теги: #тэс #уголь
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