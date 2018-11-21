Запасы угля на складах ТЭС Украины с начала месяца снизились на 2,1%, но выше прошлогодних на 28,7%
Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) в период в 1 по 21 ноября 2018 года снизились на 2,1% (35,4 тыс. тонн) – до 1 649,3 тыс. тонн, что на 28,7% (368 тыс. тонн) больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля антрацитовой группы на ТЭС на 21 ноября составили 204,6 тыс. тонн против 190,3 тыс. на начало месяца (+7,5%), газовой группы – 1 млн 444,8 тыс. тонн против 1 млн 494,4 тыс. тонн на 1 ноября (- 3,2%).
Кроме того, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины составили 208,3 тыс. тонн, что на 4,7% меньше, чем на 1 ноября 2018 года (218,6 тыс. тонн.).
Читайте новость также на сайте "Энергореформа"
Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году сократили потребление угля на 20,8% (6 млн 527,3 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 24 млн 811,3 тыс. тонн.
|20.11.17
|01.11.18
|на 21.11.18
|Приднепровская ТЭС (а)
|25,3+23,7 (г)
|12,7+140,3 (г)
|12,6+150,1(г)
|Славянская ТЭС (а)
|253,5
|29,4
|33,5
|Трипольская ТЭС (а)
|79,6
|73,4
|70,3+46,8 (г)
|Змиевская ТЭС (а)
|38,1+100,1 (г)
|10,3+49,4 (г)
|9,4+ 62,3 (г)
|Луганская ТЭС (а)
|81,6
|4,7
|5,3
|Криворожская ТЭС (а)
|45,4
|59,7 16,6 (г)
|73,6+ 8,4 (г)
|Запорожская ТЭС (г)
|79,6
|210,2
|231,8
|Бурштынская ТЭС (г)
|84,4
|297,1
|254,4
|Добротворская ТЭС (г)
|33,9
|73,4
|47,7
|Ладыжинская ТЭС (г)
|79,4
|151,1
|140,1
|Углегорская ТЭС (г)
|195,5
|124,8
|128,7
|Кураховская ТЭС (г)
|160,9
|409,9
|374,5
|ВСЕГО ТЭС
|1 281,2
|1 684,7
|1 649,3
|Черниговская ТЭЦ (а)
|64,8
|41
|26,8
|Дарницкая ТЭЦ (а)
|67,4
|55
|29
|Сумская ТЭЦ (а)
|25,2
|0,2
|11,8
|Краматорская ТЭЦ (а)
|22,8
|24,5
|23,2
|ТЭЦ-2 Эсхар (а)
|4,0
|17,1
|34
|Мироновская ТЭС (а)
|14,5
|0,0
|0,0
|Мироновская ТЭС (г)
|19,2
|22,1
|27,1
|Черкасская ТЭЦ (г)
|18,2
|25,5
|19,2
|Калушская ТЭЦ (г)
|21,2
|33,3
|37,3
|ВСЕГО ТЭЦ
|257,3
|137,8
|208,3
|ВСЕГО ТЭС и ТЭЦ
|1 538,5
|1 903,
|1 857,6