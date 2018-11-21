Запасы угля на складах ТЭС Украины с начала месяца снизились на 2,1%, но выше прошлогодних на 28,7%

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) в период в 1 по 21 ноября 2018 года снизились на 2,1% (35,4 тыс. тонн) – до 1 649,3 тыс. тонн, что на 28,7% (368 тыс. тонн) больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля антрацитовой группы на ТЭС на 21 ноября составили 204,6 тыс. тонн против 190,3 тыс. на начало месяца (+7,5%), газовой группы – 1 млн 444,8 тыс. тонн против 1 млн 494,4 тыс. тонн на 1 ноября (- 3,2%).

Кроме того, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины составили 208,3 тыс. тонн, что на 4,7% меньше, чем на 1 ноября 2018 года (218,6 тыс. тонн.).

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Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году сократили потребление угля на 20,8% (6 млн 527,3 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 24 млн 811,3 тыс. тонн.