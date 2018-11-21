Доля безналичных расчетов в июле-сентябре возросла на 0,92 п.п

Доля безналичных платежей в июле-сентябре 2018 года по сравнению апрелем-июнем 2018 года возросла по объему до 44,74% с 43,82% и по количеству - до 78,52% с 77,43%, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) в среду.

С начала года доля безналичных платежей по объему возросла на 5,44 п.п., по количеству – на 3,77 п.п.

НБУ уточняет, что всего с начала года осуществлено 2,2 млрд безналичных операций в сети интернет с использованием мобильного банкинга, а также системы e-commerce (прирост к 9 мес. 2017 года – 33,5%) на 902,68 млрд грн (+58,64%), в том числе в июле-сентябре-2018 – 777 млн операций (+31,22%) на 330,18 млрд грн (+52,86%).

Львиную долю в общем объеме безналичных операций в июле-сентябре составили операции по переводу средств между карточками – 37,2% (доля в количестве операций – 8,5%). Еще 31,4% составили расчеты в сети интернет (37,8%), 29,2% (51,6%) - операции в торговой сети, и 2,3% (2,1%) - операции с использованием устройств самообслуживания.

По итогам девяти месяцев текущего года доля расчетов в сети интернет в общем объеме безналичных операций составила 34,6% (в количестве операций – 38,3%), операций в торговой сети – 29,7% (51,7%), операции по переводу средств между карточками – 33,3% (8,1%), операций с использованием устройств самообслуживания – 2,5% (8,1%).

Помимо этого, украинцы в январе-сентябре 2018 года осуществили 624 млн операций по снятию наличных на сумму 1,134 трлн грн, в том числе в июле-сентябре – 212 млн операций на 407,785 млрд грн.

Нацбанк также сообщает, что общее количество платежных карточек с начала года возросло на 1,27% - до 60,628 млн шт., в том числе активных (с которыми была осуществлена минимум одна расчетная операция за последние три месяца) – на 5,12%, до 36,643 млн шт. Прирост за июль-сентябрь составил 0,84% и 3,81% соответственно.

Кроме того, НБУ указал, что в общем количестве львиную долю составляют карточки MasterCard – 66,88% (67,94% активных), 32,03% (30,85%) – Visa, 1,04% (1,19%) – национальной платежной системы "Простир" и несущественная доля прочих платежных систем (AmericanExpress, УкрКарт).

Количество предприятий торговли и сферы услуг, предоставляющих возможность осуществлять безналичные расчеты, к концу сентября 2018 года составило 196,351 тыс., что на 4,6% больше, чем на конец июня 2018 года, и на 13% больше, чем на конец 2017 года.

Сеть платежных терминалов за девять месяцев расширилась на 12,12% - до 282,173 тыс., в том числе за июль-сентябрь – на 4,31%.

Количество банкоматов с начала года сократилось на 0,66% - до 18,464 тыс. шт., в том числе за июль-сентябрь – на 0,28%.

В региональном разрезе по количеству платежных карточек и платежных устройств для их обслуживания доминируют Киев, Днепропетровская и Одесская области. Крупнейшими банками-эквайрами и эмитентами платежных карточек по-прежнему являются ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль.

Количество банков-участников карточных платежных систем с начала года сократилось на одно кредитное учреждение и по состоянию на 1 сентября 2018 года составляло 76 участников.