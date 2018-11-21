Экономика

18:46 21.11.2018

ФРС может сделать паузу в повышении ставок весной 2019г

2 мин читать
ФРС может сделать паузу в повышении ставок весной 2019г

Федеральная резервная система (ФРС) изучает возможность по крайней мере приостановки в своем курсе на повышение процентных ставок весной следующего года, сообщает MNI со ссылкой на высокопоставленных представителей американского ЦБ.

Подъем стоимости кредитования на следующем заседании, которое назначено на 18-19 декабря, практически ни у кого не вызывает сомнения. Однако обсуждения станут более оживленными начиная с мартовского заседания и уже тем более в июне.

Аналитик MUFG Securities Americas Inc. Джон Херрманн полагает, что экономические трудности заставят Федрезерв пересмотреть масштабы ужесточения денежно-кредитной политики.

Последние оценки представителей ФРС указывают на то, что ставка будет повышена в декабре, а также увеличена трижды на 25 базисных пунктов в 2019 году. Однако последние комментарии руководителей ЦБ указывают на возможные изменения в консенсусе.

Рынок по-прежнему считает повышение ставки наиболее вероятным исходом заседания в декабре, но в условиях снижения мировых рынков акций и усиливающихся опасений по поводу экономического роста ожидания относительно суммарной величины подъема ставки в следующем году снизились до всего лишь 32 базисных пунктов с более чем 50 б.п., предполагавшихся ранее в этом месяце, сообщило агентство Bloomberg.

Пришла "пора отбросить стереотипы", думая о 2019-2020 годах, полагает Дж.Херрманн. По его мнению, повышения ставок, предпринятые со времени прихода Джерома Пауэлла на пост председателя ФРС, имеют "побочные эффекты", и в сочетании с признаками ослабления экономического роста в США это говорит о том, что ЦБ необходимо снизить темпы ужесточения ДКП.

Базовый сценарий MUFG предполагает повышение ставки в декабре, а затем всего лишь по одному разу в следующем году и в 2020 году, при этом Дж.Херрманн предупреждает, что возможна даже более "голубиная" траектория.

Модели MUFG показывают, что есть риск того, что ФРС вообще не будет повышать стоимость заимствований в 2019 году, пока мировая экономика будет "переваривать" уже имевший место рост краткосрочных ставок.

Теги: #фрс #ставки
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Новым главой FSB может стать зампредседателя ФРС по надзору за банковским сектором Куорлз

Кабмин увеличил с $65 до $85 ставки консульского сбора за оформление е-виз в Украину

Ставки фрахта нефтетанкеров достигли максимума за 2 года, но вряд ли останутся такими - эксперты

"Укрзализныця" с ноября повысит ставки на использование вагонов в среднем на 41%

Трамп призывает винить в обвале рынков "обезумевшую ФРС", Лагард встала на ее защиту

Ставки по ипотеке в США немного снизились с максимума за 7,5 года

Глава ФРС Пауэлл не видит признаков перегрева рынка труда, доволен ситуацией в экономике

ФРС по-прежнему планирует три подъема ставки в следующем году и лишь один в 2020 году

Доллар дорожает к евро и фунту в ожидании подъема ставки Федрезервом

Фондовые индексы Европы слабо меняются в ожидании решения ФРС о ставке

ПОСЛЕДНЕЕ

Хозсуд отказался разорвать договор ФГИ с "ЕСУ" о покупке "Укртелекома" и признать недействительными обязательства по нему

Рынок акций Украины в среду еще немного просел

Запасы угля на складах ТЭС Украины с начала месяца снизились на 2,1%, но выше прошлогодних на 28,7%

Доля безналичных расчетов в июле-сентябре возросла на 0,92 п.п

ЕС может запретить ввоз мяса из стран с отличающимися нормами по использованию ветпрепаратов с 2022г

Суд признал правомерность доначисления "Фоззи-Фуд" 31,6 млн грн валютной пени

Кабмин одобрил проект решения о продлении до 2024 года межправсоглашения о сотрудничестве с Европейским космическим агентством

Цены на нефть сохраняют рост на торгах в среду

Курс гривни на межбанке в среду незначительно укрепился

МАУ сомневается в достаточном спросе на авиаперевозки в Украине для масштабной экспансии лоукостов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА