Экономика

18:44 21.11.2018

ЕС может запретить ввоз мяса из стран с отличающимися нормами по использованию ветпрепаратов с 2022г

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ЕС может запретить ввоз мяса из стран с отличающимися нормами по использованию ветпрепаратов с 2022г

Европейский Союз может с 2022 года запретить ввоз мяса и других продуктов животноводства из стран, в которых нормы по использованию ветеринарных препаратов, в частности, антибиотиков и стимуляторов роста, отличаются от принятых в ЕС.

Об этом сообщил эксперт Европейской ассоциации производителей ветеринарных препаратов AnimalHealthEurope Дэвид Джон на "круглом столе" Европейской бизнес ассоциации "Система антимикробной резистентности в животноводстве" в Киеве в среду.

"Новый регламент о ветеринарной медицине предусматривает, что ЕС сможет ограничивать импорт животных или животноводческой продукции из третьих стран, если эти страны не следуют правилам, которые соответствуют или похожи на правила, установленные в ЕС. Например, если они используют стимуляторы роста", - рассказал Д.Джон.

Европарламент, по его словам, уже одобрил данный регламент, сейчас над ним работает Еврокомиссия. Ожидается, что документ будет введен в действие на следующей недели.

"Данные нормы не будут применяться еще три года и это даст достаточно времени, чтобы подготовиться к этим регламентам", - отметил эксперт.

Он добавил, что потенциальные ограничения уже вызвали вопросы со стороны стран-участниц Всемирной торговой организации.

"Мы не знаем, насколько сурово будет применяться это законодательство. Возможно, оно будет касаться только использования антибиотиков и стимуляторов роста. Некоторые страны, например, Бразилия, уже поднимают этот вопрос в ВТО", - рассказал Д.Джон.

Теги: #ес #ветпрепараты #мясо
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