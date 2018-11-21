Кабмин одобрил проект решения о продлении до 2024 года межправсоглашения о сотрудничестве с Европейским космическим агентством

Правительство Украины утвердило проект соглашения (в форме обмена письмами) с Европейским космическим агентством (ESA) о продлении до 2024 года срока действия заключенного в январе 2008 года межправительственного соглашения с ЕSA о сотрудничестве в использовании космического пространства в мирных целях.

Проект соответствующего распоряжения Кабинета министров одобрен на заседании правительства в среду по процедуре без обсуждения.

Согласно имеющемуся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" проекту документа, Кабинет министров уполномочил подписать соответствующее соглашение о продлении срока действия межпрвсоглашения с ЕSA главу Государственного космического агентства (ГКАУ) Павла Дегтяренко.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие распоряжения обеспечит сохранение договорно-правовой базы сотрудничества Украина- ESA и продление до 24 февраля 2024 года срока действия межправсоглашения, срок действия которого истекает 24 февраля 2019 года.

Как сообщалось, правительство Украины заключило межправсоглашение с ЕSA о сотрудничестве в использовании космического пространства в мирных целях в январе 2008 года, в марте 2014 года срок действия соглашения был продлен до 2019 года. В состав ESA входят 17 европейских стран.

Согласно документу, сферами двустороннего сотрудничества определены: космические исследования - астрономия и астрофизика; исследования Солнечной системы и Солнечно-Земная физика; исследования Земли (мониторинг окружающей среды, метеорология, аэрономия и геодезия, предупреждение стихийных бедствий); телекоммуникации (предоставление услуг и спутниковая навигация); микрогравитационные исследования (космическая биология и медицина); обработка данных; разработка и использование наземного сегмента; ракеты-носители (РН).

Соглашение также оговаривает, в том числе, совместное содействие использованию продукции и услуг, разработанных в рамках программ ЕSА; содействие образовательной деятельности в области космических научных исследований и технологий; предоставление экспертной оценки и помощи в управлении космическими проектами.

Среди ключевых приоритетов долгосрочного сотрудничества с европейскими партнерами в космической сфере, в Киеве выделяют сотрудничество в сфере создания глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) в рамках проекта общеевропейской глобальной навигационной спутниковой системы EGNOS/Galileo, в сфере глобального мониторинга в интересах сохранения безопасности и окружающей среды, в, частности, в рамках проекта GMES, а также в сфере дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). В настоящее время Украина готовит создание информационного хаба для реализации подписанного в мае 2018 года соглашения с ЕС по сотрудничеству в европейской программе космического мониторинга Copernicus.

С 2012 года Украина также является партнером ЕSA в программе создания новой европейской ракеты-носителя (РН) легкого класса Vega для вывода на солнечно-синхронную орбиту высотой 1200 км спутников массой до 1200 кг, а также спутников массой 1500 кг на полярную орбиту высотой 700 км. Маршевый двигатель для 4-й ступени РН Vega RD-868P разработан украинским ГП "Конструкторское бюро "Южное" (КБЮ), изготавливается в ГП "ПО Южмаш" (ЮМЗ, оба – Днепр).

В рамках начатой ЕSА в мае 2013 года коммерческой эксплуатации новой РН на космодроме Куру во Французской Гвиане (Южная Америка), на сегодняшний день по программе Vega осуществлено 12 успешных пусков РН, включая пока единственный в 2018 году запуск в августе, с первым метеорологическим спутником ESA Aeolus.

По данным разработчика, новый жидкостной двигатель для европейской РН базируется на основе ступени разведения межконтинентальной баллистической ракеты-носителя (МБР) РС-20 (SS-18 "Сатана"). В июле 2017 года украинские участники кооперации по программе Vega продлили заключенный в 2012 году контракт с европейским подрядчиком - итальянской Avio SpA на поставку серийных двигателей для РН Vega до 2020 года.