Экономика

18:10 21.11.2018

Цены на нефть сохраняют рост на торгах в среду

1 мин читать
Цены на нефть сохраняют рост на торгах в среду

Цены на нефть сохраняют рост на торгах в среду после выхода данных министерства энергетики США, указавших на повышение запасов нефти в стране по итогам девятой недели подряд.

В отчете Минэнерго трейдеры также обратили внимание на неожиданное снижение запасов и остановку роста добычи в США.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 кв выросла на $0,67 (1,07%) - до $63,2 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $1 (1,87%) - до $54,43 за баррель.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 ноября, увеличились на 4,85 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост запасов нефти на прошлой неделе на 3,45 млн баррелей.

Резервы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 116 тыс. баррелей.

Запасы бензина в США на прошлой неделе уменьшились на 1,3 млн баррелей, запасы дистиллятов - сократились на 77 тыс. баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали повышение запасов бензина на 100 тыс. баррелей и снижение запасов дистиллятов на 2,5 млн баррелей.

Добыча нефти в США не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, оставшись на уровне 11,7 млн баррелей в сутки.

Теги: #нефть #цена
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Максимальная цена на газ на украинском рынке в октябре выросла на 8,6%

Нефть восстанавливается после обвала накануне

Вскрытая схема поставок нефти с участием Сирии, РФ и Ирана позволила поставлять миллионы баррелей нефти - Минфин США

Нефть перешла к падению, цена Brent рухнула почти на 5%

Цены на нефть вновь перешли к снижению, Brent подешевела до $66,57 за баррель

Brent подешевела до $66,4 за баррель

Цены на нефть слабо поднимаются

Нефть дорожает после падения

Нефть WTI готовится завершить в минус 6-ю неделю подряд, Brent у $67,2 за баррель

Нефть дорожает, несмотря на максимальный с 2017г рост запасов в США

ПОСЛЕДНЕЕ

Запасы угля на складах ТЭС Украины с начала месяца снизились на 2,1%, но выше прошлогодних на 28,7%

Доля безналичных расчетов в июле-сентябре возросла на 0,92 п.п

ФРС может сделать паузу в повышении ставок весной 2019г

ЕС может запретить ввоз мяса из стран с отличающимися нормами по использованию ветпрепаратов с 2022г

Суд признал правомерность доначисления "Фоззи-Фуд" 31,6 млн грн валютной пени

Кабмин одобрил проект решения о продлении до 2024 года межправсоглашения о сотрудничестве с Европейским космическим агентством

Курс гривни на межбанке в среду незначительно укрепился

МАУ сомневается в достаточном спросе на авиаперевозки в Украине для масштабной экспансии лоукостов

ЕС ужесточает правоохранительный контроль над банковскими счетами

Кабмин утвердил критерии степени рисков небанковских организаций для определения периодичности плановых проверок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА