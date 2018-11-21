Цены на нефть сохраняют рост на торгах в среду

Цены на нефть сохраняют рост на торгах в среду после выхода данных министерства энергетики США, указавших на повышение запасов нефти в стране по итогам девятой недели подряд.

В отчете Минэнерго трейдеры также обратили внимание на неожиданное снижение запасов и остановку роста добычи в США.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 кв выросла на $0,67 (1,07%) - до $63,2 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $1 (1,87%) - до $54,43 за баррель.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 ноября, увеличились на 4,85 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост запасов нефти на прошлой неделе на 3,45 млн баррелей.

Резервы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 116 тыс. баррелей.

Запасы бензина в США на прошлой неделе уменьшились на 1,3 млн баррелей, запасы дистиллятов - сократились на 77 тыс. баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали повышение запасов бензина на 100 тыс. баррелей и снижение запасов дистиллятов на 2,5 млн баррелей.

Добыча нефти в США не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, оставшись на уровне 11,7 млн баррелей в сутки.