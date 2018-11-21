Экономика

17:30 21.11.2018

ЕС ужесточает правоохранительный контроль над банковскими счетами

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ЕС ужесточает правоохранительный контроль над банковскими счетами

Совет ЕС объявил в среду, что постпреды стран Евросоюза согласовали позицию на переговорах с Европарламентом о доступе правоохранительных органов к финансовой информации.

"Преступники, у которых есть банковские счета в одной или нескольких странах, могут переводить средства в течение нескольких часов. Правоохранительным органам необходим прямой и быстрый доступ к финансовой информации, чтобы иметь возможность осуществлять расследования в отношении таких средств и замораживать их до перевода", - приводятся в коммюнике слова министра внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Австрии Герберта Кикла.

Он считает, что предлагаемые новые правила установят ясный юридический порядок, разрешающий доступ к такой информации и обмен ею.

Эти меры, объясняют в Брюсселе, необходимы для усиления борьбы против терроризма и крупной преступности.

Ныне существующая директива ЕС по предупреждению отмывания денег уже требует от государств-членов ряда мер, "позволяющих в приемлемое время идентифицировать лиц, имеющих банковские счета и ячейки", а также обеспечивающих определенный доступ к банковской информации подразделениям финансовой разведки.

Цель новой директивы в том, чтобы компетентные правоохранительные органы могли получать прямой и немедленный доступ к информации, относящейся к банковским счетам, и изучать ее в целях предупреждения или обнаружения нарушений уголовного характера, а также проведения соответствующих расследований.

Теги: #ес #счета #контроль
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