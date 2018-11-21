Кабмин утвердил критерии степени рисков небанковских организаций для определения периодичности плановых проверок

Кабинет министров Украины на заседании 21 ноября принял постановление, предусматривающее разделение небанковских финансовых организаций на три уровня в зависимости от степени риска (высокого, среднего и несущественного) для определения периодичности осуществления плановых проверок.

Согласно документу, отнесение субъекта хозяйствования к определенной степени риска осуществляется с учетом суммы балов, насчитанных по всем критериям. От 41 до 100 балов - высокая степень риска, от 21 до 40 –средняя и от 0 до 20 - низкая.

Плановые проверки финорганизаций с высокой степенью риска будут проводиться не чаще одного раза в два года, со средней степенью риска - одного раза в три года, с незначительной степенью риска - одного раза в пять лет.

Если по результатам плановых и внеплановых проверок в течение шести лет для субъектов средней степени риска и в течение 10 лет для субъектов с незначительной степенью риска не выявлено существенных нарушений требований законодательства в сфере рынков финансовых услуг, следующая плановая проверка будет не ранее, чем через период времени, установленный для данной группы риска, увеличенный в 1,5 раза.

Как поясняется в сопроводительных документах, принятие регуляторного акта упорядочит проведение плановых проверок субъектов рынка финансовых услуг и в целом усовершенствует государственное регулирование рынка.