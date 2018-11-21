Экономика

16:59 21.11.2018

Дефицит никеля в мире в январе-сентябре вырос почти в 1,5 раза

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Производство рафинированного никеля в мире в сентябре продолжало оставаться ниже потребления, свидетельствуют предварительные расчеты Международной исследовательской группы по никелю (International Nickel Study Group, INSG).

Дефицит увеличился до 9,2 тыс. тонн по сравнению с пересмотренными 8,1 тыс. тонн в августе.

В январе-сентябре дефицит повысился до 108,3 тыс. тонн против 72,8 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.

INSG является независимой межправительственной организацией, которая была основана в 1990 году и находится в Лиссабоне (Португалия). Членами группы являются страны, занимающиеся производством, потреблением и торговлей никелем: Австралия, Бразилия, Германия, Греция, Италия, Куба, Норвегия, Португалия, Россия, Великобритания, Финляндия, Франция, Швеция, Япония, а также Европейский союз

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Интерфакс-Украина
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