РФ перерахувала Україні GPB1,194 млн у рахунок повернення раніше сплачених судових витрат

Росія перерахувала Україні в рахунок повернення раніше сплачених судових витрат 1 млн 197,185 тис. фунтів стерлінгів, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі Державної казначейської служби України.

За даними відомства, кошти зараховані на валютний рахунок в Укрексімбанку 14 листопада. Платіжною організацією виступила Ques UK LLP.

Гривневий еквівалент зарахованих коштів становить 41,181 млн грн.

Як повідомлялося, Україна в грудні 2015 року допустила дефолт за євробондами, викупленими Росією в грудні 2013 року на кошти Фонду національного добробуту ($3 млрд - сам випуск і $75 млн - останній купонний платіж). Київ пропонував Москві реструктуризацію боргу на загальних із комерційними кредиторами умовах, Росія цей варіант відмовилася обговорювати, наполягаючи на суверенному характері заборгованості. Борг мав бути погашений до 1 січня 2016 року. Однак у грудні 2015 року Україна ввела мораторій на обслуговування цієї заборгованості і до 1 січня 2016 року не здійснила платіж на загальну суму $3,075 млрд у рахунок погашення та обслуговування російських єврооблігацій.

Після цього, 17 лютого 2016 року, Мінфін РФ подав до Високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості за єврооблігаціями. Суд 29 березня 2017 року схвалив прискорений розгляд зазначеного позову, фактично відкинувши основні заперечення України та погодившись з наявністю у неї зобов'язань за єврооблігаціями. Своїм рішенням суд зобов'язав Україну виплатити Росії номінальну вартість єврооблігацій на $3 млрд, суму нездійсненого купонного платежу на $75 млн, а також штрафні відсотки, що нараховуються в сумі $674 тис. за кожен день прострочення, та частину витрат у рамках розгляду.

Україна у вересні 2017 року сплатила судові витрати, що підлягали відшкодуванню: компанія The Law Debenture Corporation, що представляє як довіритель (трасті) інтереси РФ як єдиного власника облігацій України номіналом $3 млрд, тоді підтвердила надходження від України платежу в сумі 1,16 млн фунтів стерлінгів.

Апеляційний суд Англії рішенням від 14 вересня 2018 року відправив на новий розгляд рішення першої інстанції і при цьому висунув вимогу до Росії повернути Україні до 9 листопада 2018 року раніше сплачені судові витрати.