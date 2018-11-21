Экономика

16:34 21.11.2018

Представители ING Bank, IFC, Mastercard, Metro и SoftServe вошли в правление ЕБА

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Представители ING Bank Ukraine Саида Джарболова, Международной финансовой корпорации (IFC) Елена Волошина, Mastercard Europe SA Инга Андреева, Metro Cash&Carry Оливье Лангле и SoftServe Тарас Кицмей вошли в правление Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

По итогам прошедшего 20 ноября годового собрания ассоциации, они сменили представителей компаний Philips Ukraine, Unilever Ukraine, Visa, Pfizer H.C.P. Corporation и HeidelbergCement Ukraine.

Помимо того, на новый двухлетний срок в правление были переизбраны Ансгар Борнеманн из Nestlé Ukraine, Мацей Томаш Зелински из Siemens Ukraine и Алексей Кредисов из EY Ukraine.

Членами правления ЕБА до выборов в следующем году также остаются нынешний президент ассоциации Томаш Фиала из Dragon Capital, вице-президенты Владимир Лавренчук из Raiffeisen Bank Aval и Тарас Лукачук из Jacobs Douwe Egberts, Дмитрий Шоломко из Google Ukraine, Андреас Лир из BASF, Брайан Боннер из Kyiv Post и Парамджит Калон из Arcelormittal Кривой Рог.

ЕБА объединяет свыше 1000 членов. В ее правление входят представители 16 компаний, из которых один почетный член - представитель ЕС в Украине (в настоящее время Хьюг Мингарелли).

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Интерфакс-Украина
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