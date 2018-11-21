Экономика

16:03 21.11.2018

Доллар перешел к снижению после роста накануне, иена также начала падение

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Доллар перешел к снижению после роста накануне, иена также начала падение

Доллар США умеренно снижается к большинству мировых валют после роста накануне, при этом иена демонстрирует еще большее падение.

Курс евро к доллару увеличился к 15:37 кв на 0,4%, до $1,1419 по сравнению с $1,1370 на закрытие предыдущей сессии, когда доллар подскочил на 0,73%.

Стоимость единой европейской валюты находится в районе 128,94 иены по сравнению со 128,22 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 112,92 иены против 112,77 иены во вторник.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снижается на 0,26%.

Во вторник доллар США значительно укрепился к большинству мировых валют и в особенности к валютам нефтедобывающих стран, включая канадский доллар и норвежскую крону (более чем на 1%). Нефть накануне подешевела более чем на 6%.

Евро проводит волатильную сессию в четверг на новостях из Италии. Сначала валюта росла на слухах, что вице-премьер страны Маттео Сальвини готов пересмотреть итальянский бюджет и пойти на уступки Брюсселю, затем нивелировала рост после того, как партия "Лига" опровергла эти сообщения.

Между тем Еврокомиссия в среду обвинила Италию в серьезном несоответствии бюджета правилам Евросоюза, тем самым сделав первый шаг к штрафам в отношении правительства страны. При самом негативном исходе Евросоюз может наказать Италию за неподчинение бюджетным правилам ЕС штрафом в 0,2% ВВП.

Также трейдеры реагируют на новость о том, что число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 3 тыс., до максимальных с конца июня 224 тыс.

Теги: #курс #валюта #доллар
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