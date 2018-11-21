Кабмин утвердил положение о стипендиях молодым ученым им.Героев Небесной сотни

Кабинет министров Украины утвердил положение о пяти государственных именных стипендиях лучшим молодым ученым для увековечения событий Революции Достоинства и чествования подвига Героев Небесной сотни.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Стипендии будут присуждаться за ощутимый вклад в развитие демократических и гуманистических ценностей в сфере науки и образования, укрепление международного авторитета Украины.

Всего ежегодно определяется по 5 стипендиатов для 5 номинаций, которые носят имена Дмитрия Максимова, Назария Войтовича, Романа Гурика, Устима Голоднюка и Юрия Поправки.

Данные стипендии будут назначаться ежегодно ко Дню достоинства и свободы – 21 ноября, в размере двух прожиточных минимумов для трудоспособных сроком в 1 год. Выплата будет проводиться с 1 января следующего бюджетного года после года проведения конкурса.

Претендентами на стипендию могут быть научные, научно-педагогические сотрудники, аспиранты, докторанты учреждений высшего образования и научных учреждений. Возраст таких лиц должен превышать 35 лет для имеющих образование не ниже уровня магистра и 40 лет для лиц, которые имеют степень доктора или обучаются в докторантуре.

Распределяться стипендии будут следующим образом: 10 – Министерство образования и науки, 3 – Национальная академия наук Украины, по 1 - отраслевые академии наук, 2 – Министерство обороны, а также по 1 – Министерство агрополитики, Служба безопасности Украины, Министерство культуры и Министерство здравоохранения.

Как сообщалось, Кабмин учредил 5 стипендий молодым ученым им.Героев Небесной сотни в октябре 2017 года.