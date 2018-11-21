Экономика

15:54 21.11.2018

Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 16,6 млн тонн зерновых

1 мин читать
Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 16,6 млн тонн зерновых

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 21 ноября экспортировала 16,58 млн тонн зерновых, что почти на 4,9% больше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, к настоящему времени экспортировано 8,8 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя, 4,4 млн тонн кукурузы.

Кроме того, на указанную дату экспортировано 82,5 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых. Экспорт зерновых 2018/2019 прогнозируемо составит 42,5 млн тонн.

Теги: #зерно #зерновые
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 14,1 млн тонн зерновых

Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 12 млн тонн зерновых

Урожай зерновых с 76% площадей составил 41,6 млн тонн

Урожай зерновых с 73% площадей составил 39,4 млн тонн

Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала почти 8,7 млн тонн зерновых

Украина к 7 сентября намолотила 35,1 млн тонн зерновых и зернобобовых

Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 5,8 млн тонн зерновых

Украина к 5 сентября намолотила почти 35 млн тонн зерновых и зернобобовых

Украина к 31 августа намолотила 34,5 млн тонн зерновых и зернобобовых

Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 5 млн тонн зерновых

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС ужесточает правоохранительный контроль над банковскими счетами

Кабмин утвердил критерии степени рисков небанковских организаций для определения периодичности плановых проверок

Максимальная цена на газ на украинском рынке в октябре выросла на 8,6%

МАУ рассчитывает на новое снижение аэропортовых сборов в Украине благодаря лоукостерам

Дефицит никеля в мире в январе-сентябре вырос почти в 1,5 раза

РФ перерахувала Україні GPB1,194 млн у рахунок повернення раніше сплачених судових витрат

"Авто Євро Сила" оголосила про припинення першого етапу акції та розблокування доріг

Представители ING Bank, IFC, Mastercard, Metro и SoftServe вошли в правление ЕБА

Минагропрод планирует ограничить профилактическое использование антибиотиков в животноводстве

Shell сократила разрыв в зарплатах мужчин и женщин до 18,6%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА