Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 16,6 млн тонн зерновых

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 21 ноября экспортировала 16,58 млн тонн зерновых, что почти на 4,9% больше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, к настоящему времени экспортировано 8,8 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя, 4,4 млн тонн кукурузы.

Кроме того, на указанную дату экспортировано 82,5 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых. Экспорт зерновых 2018/2019 прогнозируемо составит 42,5 млн тонн.