Экономика

15:52 21.11.2018

Wizz Air запустит рейсы из Кракова в Киев и Харьков

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Wizz Air запустит рейсы из Кракова в Киев и Харьков

Карта направлений полетов венгерского бюджетного перевозчика WizzAir в Украине пополнилась двумя новыми направлениями - из Кракова (Польша) в Киев с 5 апреля и Харьков — с 16 сентября.

"Два новых самолета Airbus A321 будут поддерживать работу двенадцати новых маршрутов из Кракова в Лондон, Киев, Бари, Катания, Ларнаку, Ниццу, Турку, Биллунд, Донкастер, Харьков, Осло и Кутаиси", — сообщается на сайте авиакомпании в среду.

Согласно информации на сайте компании, полеты в Киев начнутся с 5 апреля 2019 года, в Харьков - с 16 сентября 2019 года. На оба рейса расписание доступно до 25 октября 2019 года, цены стартуют от 609 грн.

Рейсы Киев-Краков-Киев будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям (время отправки в Краков - 18:15, обратно - 19:20 по местному времени), Харьков-Краков-Харьков - по понедельникам и пятницам (время отправки в Краков — 17:45, обратно 14:05 по местному времени).

Как сообщалось, Wizz Air планирует возобновить работу украинской дочки "Визз Эйр Украина" в 2019 году, а также до 2025 года инвестировать $2,5 млрд для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Wizz Air в январе-октябре 2018 года перевезла на рейсах в/из Украины более 1,2 млн пассажиров, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Авиакомпания предлагает перелеты по 41 маршруту в 12 стран из трех украинских городов - Киева, Львова и Харькова.

Wizz Air, крупнейший лоу-кост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 27 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 89 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Акции Wizz Airкотируются на Лондонской фондовой бирже и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

Теги: #киев #краков #wizz_air #харков
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