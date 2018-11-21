"ArcelorMittal Кривой Рог" приобрел 4 новых "БелАЗа" и другую технику за 162,5 млн грн

ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) продолжает закупку новой большегрузной техники компании "БелАЗ", в частности приобрело четыре новых автосамосвала грузоподъемностью 136 тонн, две поливооросительные машины и бульдозер, на закупку которых в 2018 году было направлено 162,5 млн грн.

Как сообщается в пресс-релизе компании в среду, в 2016–2017 гг. предприятие приобрело 22 крупнотоннажные машины, инвестировав в их покупку $24 млн, благодаря чему автопарк большегрузной техники был обновлен наполовину.

В 2019–2023 гг. компания намерена купить еще 8 крупнотоннажных автомобилей "БелАЗ"-75131.

По словам заместителя генерального директора по производству горного департамента ПАО Владимира Теслюка, поступившие недавно автосамосвалы планируется использовать при строительстве отвала "Степной-2".

"А в целом масштабное обновление парка горной техники позволяет нам не только поддерживать необходимые объемы добычи руды и выпуска концентрата, но и постепенно их увеличивать. Если в прошлом году мы произвели 9,1 млн тонн концентрата, то со следующего планируем выйти на 10 млн тонн. Инвестиции корпорации ArcelorMittal в горный сегмент нашего предприятия уже достигли 7,5 млрд грн (с 2006 по 2017 гг.). В этом году они составят около 1,5 млрд грн", - отметил В. Теслюк, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь гендиректор "БелАЗа" Петр Пархомчик добавил, что в 2018 году поставки предприятия в Украину достигнут рекордного значения – 60 машин на общую сумму около $50 млн.

"ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" является одним из наших постоянных и крупных заказчиков. Мы планируем расширять географию своих поставок для предприятий ArcelorMittal – отправлять автосамосвалы не только в Украину для ее предприятий в Кривом Роге и Бериславе, но и в Казахстан, Польшу, Мексику и другие страны. Для этого планируем подписать договор с ArcelorMittal, который будет оговаривать наши отношения с международной корпорацией, – сейчас идет подготовка базового документа", - приводит его слова пресс-служба.

По его словам, компания для украинского рынка будет предлагать новые машины с увеличенной грузоподъемностью. Так, уже используется в стране 220-тонный БелАЗ.

"Плюс мы выпустили 450-тонный тяжелый самосвал, опередив своих зарубежных конкурентов. А после завершения эксплуатационных испытаний сможем предложить украинским предприятиям беспилотные карьерные самосвалы – за робототехникой, я уверен, будущее. Кроме того, ведем разработки машин, работающих на сжиженном газе, аккумуляторных батареях и другие. Думаю, через 2-3 года мы сможем существенно расширить свою линейку продаж в Украине", - резюмировал руководитель "БелАЗа".

Как сообщалось, "ArcelorMittal Кривой Рог" планировал в 2018 году произвести минимум 5,7 млн тонн готового проката, 6,5 млн тонн стали, 10 млн тонн концентрата.

Согласно экспертным оценкам, в январе-октябре 2018 года предприятие сократило выпуск проката на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 3,475 млн тонн, стали - на 19,3%, до 3,897 млн тонн, чугуна на 18,4%, до 3,776 млн тонн. Выпуск агломерата упал на 20%, до 6,976 млн тонн, но возрос товарной железной руды - на 15,8%, до 756 тыс. тонн, железорудного концентрата - на 4,1%, до 7,805 млн тонн, кокса - на 11,4%, до 2,222 млн тонн.

"ArcelorMittal Кривой Рог" по итогам 2017 года снизил выпуск проката на 7,3% по сравнению с 2016 годом - до 5,1 млн тонн с 5,5 млн тонн, выплавку стали "в эквиваленте" - с учетом разливки и выпуска товарного чугуна - на 9,3%, до 6,35 млн тонн с 7 млн тонн, чугуна - на 8,2% - до 5,6 млн тонн с 6,1 млн тонн. Кроме того, меткомбинат за год нарастил добычу железной руды на 1,5%, до 21,9 млн тонн с 21,6 млн тонн, производство концентрата – на 1,9%, до 9,1 млн тонн с 9 млн тонн. Производство агломерата возросло на 0,6%, до 10,5 млн тонн с 10,4 млн тонн, кокса валового 6%-ной влажности – на 19,9%, до 2,4 млн тонн с 2 млн тонн.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.