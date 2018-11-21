Wizz Air планирует в 2019г разместить в Украине 10 самолетов

Венгерский лоу-кост Wizz Air планирует открыть украинскую дочернюю компанию "Визз Эйр Украина" и разместить в Украине флот из 10 самолетов, написал на своей странице в соцсети Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"В 2019 мы создаем "Визз Эйр Украина" с флотом из 10 самолетов украинской регистрации, уплатой налогов и созданием сотен новых высокооплачиваемых рабочих мест в Украине. В течение трех-пяти лет этот флот удвоится. Будем работать на внутренних и международных авиарейсах по лоукост-ценам", - процитировал министр позицию авиакомпании.

Он также написал, что Wizz Air отметили прозрачность украинского авиарынка, рост экономики и авиаперевозок, а также здоровую конкурентную среду на рынке авиаперевозок в стране.

Как сообщалось, Wizz Air планирует возобновить работу украинской дочки "Визз Эйр Украина" в 2019 году, а также до 2025 года инвестировать $2,5 млрд для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Ранее ирландский лоу-кост авиаперевозчик Ryanair в 2019 году планирует открыть пять новых рейсов из Украины, а также за три-пять лет инвестировать в Украину $1,5 млрд, нарастив флот до 15 самолетов и пассажиропоток до 5 млн человек.

Wizz Air в январе-октябре 2018 года перевезла на рейсах в/из Украины более 1,2 млн пассажиров, что в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Авиакомпания предлагает перелеты по 41 маршруту в 12 стран из трех украинских городов - Киева, Львова и Харькова.

Wizz Air, крупнейший лоу-кост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 27 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 89 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Акции Wizz Airкотируются на Лондонской фондовой бирже под тикером "WIZZ" и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

Wizz Air закрыла украинскую дочку "Визз Эйр Украина" в 2015 году, продолжив обслуживание рейсов из Украины венгерской авиакомпанией. Решение о закрытии украинской дочки в руководстве авиакомпании-лоукостера объяснили нестабильной ситуацией на востоке Украины и девальвацией гривны.

Позже авиакомпания несколько раз отмечала возможность возобновления работы украинской дочки после стабилизации ситуации и в случае роста спроса на авиаперевозки в стране.