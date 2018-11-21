Рада в четверг рассмотрит во 2-ом чтении законопроект о "сплите" функций регулирования финуслуг

Верховная Рада 22 ноября рассмотрит во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций государственного регулирования рынков финансовых услуг" (проект закона о так называемом "сплите" – ИФ) №2413-а.

Об этом сообщила первый замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова во время "круглого стола" в Киеве в среду.

"Завтра мы ожидаем голосование в Верховной Раде по законопроекту о "сплите". Необходимость принятия этого закона очень актуальна, она не просто назрела, она уже перезрела", - сказала она.

Е.Рожкова при этом отметила, что уровень проникновения финансовых услуг в Украине среди населения, так называемая финансовая инклюзия, находится на самом низком в Европе уровне.

"Поэтому на этом рынке, с его мощным спросом на финансовые услуги, места хватит всем игрокам, кто действительно хочет предоставлять качественные финансовые услуги населению", - сказала первый замглавы НБУ.

Как сообщалось, Верховная Рада 7 июля 2016 года поддержала в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" №2413-а.

Документом предусматривается разделение, или "сплит", функций Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере финансовых услуг. В частности, надзор и регулирование рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний перейдет к Нацбанку Украины, а Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет осуществлять регулирование негосударственных фондов: пенсионных, финансирования строительства, операций с недвижимостью.