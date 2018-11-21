Экономика

14:13 21.11.2018

Еврокомиссия сделала 1-й шаг к штрафам для Италии за несоблюдение бюджетных правил ЕС

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Еврокомиссия сделала 1-й шаг к штрафам для Италии за несоблюдение бюджетных правил ЕС

Еврокомиссия в среду обвинила Италию в серьезном несоответствии бюджета правилам Евросоюза, тем самым сделав первый шаг к штрафам в отношении правительства страны.

Как говорится в пресс-релизе, "Еврокомиссия... подтверждает существование особо серьезного несоблюдения Пакта стабильности и роста в случае Италии".

Евросоюз может наказать Италию за неподчинение бюджетным правилам ЕС штрафом в 0,2% ВВП.

В среду ведомство обнародовало результаты проверки бюджетных проектов всех стран ЕС на 2019 год.

Кроме того, для Италии Еврокомиссия выпустила отдельный отчет о госдолге, публикация была перенесена с весны из-за опасений, связанных с долговой нагрузкой страны. В документе отмечается, что Италия не соблюдает правила ЕС в отношении заимствований.

"В прошлые годы Италия добилась прогресса в стабилизации экономики, восстановлении роста и создания рабочих мест. Сегодня растут риски неопределенности, подрывающие эти результаты", - отметил зампредседателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Накануне в итальянских СМИ появились сообщения о возможных уступках Брюсселю, но партия "Лига", входящая в правящую коалицию, в среду их опровергла.

Ранее Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии, имеющий дефицит в 2,4% ВВП в 2019 году, так как это грозит ростом долговой нагрузки Италии и нарушением правил ЕС. Правительство Италии должно было представить в Брюссель пересмотренный проект бюджета до 13 ноября.

Согласно прогнозам Еврокомиссии, рост итальянского ВВП замедлится с 1,6% в прошлом году до 1,1% в этом году. В 2019 году экономика прибавит 1,2%. Дефицит бюджета Италии, по прогнозу Еврокомиссии, увеличится до 2,9% ВВП в следующем году и до 3,1% - в 2020 году, превысив предельное значение в 3% ВВП, установленное правилами ЕС.

Теги: #италия #бюджет #еврокомиссия #ес
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