Экономика

13:32 21.11.2018

"Prozorro.Продажи" запустило аукционы по продаже прав аренды земли

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"Prozorro.Продажи" запустило аукционы по продаже прав аренды земли

Госпредприятие "Prozorro.Продажи" запустило аукционы по продаже прав аренды земельных участков, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

"Это будет работать так же, как и остальные аукционы… Лот можно будет подать или продать с любой подключенной к "Prozorro.Продажи" площадке. Каждый клиент может выбрать ту, которой он доверяет”, - сказал он в ходе пресс-брифинга после правительственного заседания в Киеве в среду.

Десять площадок уже могут работать с этой процедурой. Три лота - земельные участки в Ивано-Франковской, Ривненской и Винницкой областях - будут выставлены на аукционы в ближайшие дни, добавил директор ГП "Prozorro.Продажи" Алексей Соболев.

"Через месяц у нас будет результат по этим аукционам", - уточнил он.

Теги: #земля #аренда #продажа #аукцион #prozorro
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