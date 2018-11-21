Обед ко Дню благодарения в США подешевел до минимума с 2010г

Традиционный обед на День благодарения в этом году обойдется американцем немного дешевле, чем в прошлом году, затраты станут минимальными с 2010 года, в том числе благодаря значительным скидкам и промоакциям.

Средний чек за продукты для 10 человек в 37 штатах, по данным Федерации американских фермерских бюро (AFBF), составит $48,9, или меньше $5 на каждого гостя, против $49,12 в 2017 году.

День благодарения в США отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября, в этом году праздник приходится на 22 ноября.

"Третий год подряд общая стоимость обеда на День благодарения снижается", - отметил директор рыночных исследований AFBF Джон Ньютон.

Список продуктов не менялся с 1986 года, хотя на столах появляются новые продукты и блюда. В него входит 16-фунтовая индейка (7,3 кг), готовая начинка для нее (хлебный фарш), сладкий картофель, булочки со сливочным маслом, горошек, кисло-сладкий соус из свежей клюквы, набор овощей, тыквенный пирог, приправленный взбитыми сливками, а также кофе с молоком.

По оценкам IHS Markit, средние цены индеек перед Днем благодарения в США снизились на 4% в годовом выражении, или примерно на 7 центов за фунт (15,4 цента за 1 кг). В прошлом году индейка подорожала на 1,9%, в 2016 году - на 7,2%.

Индейка в этом году уступает в популярности другим видам птицы и мяса, поэтому производители не смогли поднять цены даже к празднику, который обычно является для них самым прибыльным в году. К тому же многие ритейлеры предлагают существенные скидки, чтобы заманить покупателей.

Средняя цена замороженного мяса индейки снизится в этом году до $1,49 за фунт с $1,56 за фунт годом ранее и будет заметно меньше рекордного максимума в $1,72, установленного в 2013 году. Оценки IHS Markit несколько выше, чем у AFBF, что, вероятно, связано с размерами выборки.

Среди ингредиентов традиционных блюд ко Дню благодарения больше всего, пожалуй, подорожает клюква (из нее готовят соус к индейке). В сентябре министерство сельского хозяйства США разрешило производителям клюквы уничтожить четверть урожая 2018 года, то есть больше 45 тыс. тонн, чтобы поддержать цены, пишет The Wall Street Journal.

В США наблюдается избыточное производство клюквы: склады заполнены, треть урожая уже идет на экспорт. Однако в июне Евросоюз ввел 25%-ную пошлину на импорт концентрированного клюквенного сока из США, а в июле Китай повысил пошлины на сушенную клюкву с 15% до 40%. Аналогичные действия предприняли Мексика и Канада.

Висконсин, лидер по объемам сбора клюквы среди американских штатов, голосовал за президента Дональда Трампа и избрал спикера

Во вторник президент США Дональд Трамп, продолжив традицию предшественников в Белом доме, распорядился "помиловать" двух индеек - Кэррот (Морковку) и Пис (Горошек).

Традиция чествования индейки на День благодарения была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу президенту США Гарри Трумэну.

Считается, что День благодарения существует с 1621 года, но государственным праздником его сделал Авраам Линкольн в 1863 году. Тогда же или немного раньше запеченная индейка стала центральным блюдом праздничного стола.