Экономика

12:45 21.11.2018

Кабмин утвердил финплан аэропорта "Львов" на 2019г с чистой прибылью 90 млн грн

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Кабмин утвердил финплан аэропорта "Львов" на 2019г с чистой прибылью 90 млн грн

Кабинет министров утвердил финансовый план международного аэропорта "Львов" им. Данилы Галицкого на 2019 год.

Проект соответствующего распоряжения одобрен на заседании Кабмина в среду.

Согласно тексту финплана, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", чистый доход предприятия в 2019 году планируется в объеме 520,2 млн грн, что превышает план текущего года на 24,2%, чистая прибыль – в размере 90 млн грн.

Валовая прибыль запланирована в объеме 145,8 млн грн (превышает план текущего года в 1,6 раза), EBITDA – 211,8 млн грн, рентабельность EBITDA – 40,7%.

В то же время, как отмечается в сообщении предприятия, по итогам выполнения финплана ожидается, что аэропорт перечислит в госбюджет, местные бюджеты и целевые фонды 190 млн грн, что на 17,4% больше, чем в финплане на текущий год.

Объем капитальных инвестиций, предусмотренных финпланом-2019, составляет 38,1 млн грн. Источником финансирования станут собственные средства (накопленная амортизация).

Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого расположен в 6 км к югу от центра города.

Новый аэровокзальный комплекс, построенный к Евро-2012, введен в эксплуатацию 12 апреля 2012 года. Новый терминал общей площадью 39 тыс. кв. м имеет девять выходов на посадку, 28 стоек регистрации, два киоска саморегистрации, 18 пунктов прохождения паспортного контроля и 12 пунктов прохождения на предмет авиационной безопасности.

Основными направлениями международного сообщения, обслуживаемыми аэропортом, являются: Варшава, Стамбул, Мюнхен, Вена, Баку, Салоники, Мадрид, Рим, Тель-Авив, Болонья, Радом, Ираклион, Минск, Бургас.

Теги: #львов #кабмин #аэропорт
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