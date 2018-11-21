Экономика

12:40 21.11.2018

Кабмин выделил 11,3 млн грн на аварийно-восстановительные работы в Закарпатье

1 мин читать
Кабмин выделил 11,3 млн грн на аварийно-восстановительные работы в Закарпатье

Кабинет министров Украины на заседании в среду выделил 11,3 млн грн для проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая произошла 12-13 июня 2018 года на территории Закарпатской области.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", средства, в частности, выделены для восстановления объектов социальной сферы на территории Иршавского, Тячевского, Мукачевского и Хустского районов Закарпатской области, которые пострадали вследствие сильных дождей и гроз.

Отмечается, что в результате непогоды было повреждено 696 объектов жилого фонда, 15 учреждений образования, четыре заведения здравоохранения и 10 заведений культуры, а также повреждено дорожное покрытие на 37 участках.

Теги: #закарпатье
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На Закарпатье контрабандист сбил автомобилем начальника пограничного отдела

Мининфраструктуры выбрало аэропорт в Мукачево как основной для Закарпатья

Венгрия готова выделить Украине $50 млн кредита на дороги Закарпатья

Венгрия передала Закарпатью в качестве гуманитарной помощи партию жидкого хлора

"Захидукргеология" оценила прогнозные ресурсы золота в одном из рудопроявлений Закарпатья в 2,4 тонны

Кабмин выделил 22,5 млн грн на ликвидацию последствий июньского града в Закарпатской области

На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород-Вышне Немецкое" 15-16 июня будет приостановлен пропуск грузовиков

ЦИК выделил дополнительно почти 1 млн грн Закарпатскому облизбиркому на перепечатывание бюллетеней

"Укргазвыдобування" открыло новое газовое месторождение в Закарпатье с перспективными ресурсами 2,4 млрд куб. м

Промпроизводство в Закарпатье снизилось почти на 16% по сравнению с показателями 2015 г.

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укравтодор" по итогам строительного сезона-2018 выполнил 95% плана по ремонту и строительству автодорог

США ввели санкции в отношении сети по поставкам нефти в Сирию

"Prozorro.Продажи" запустило аукционы по продаже прав аренды земли

Кабмин утвердил финплан "Турбоатома" на 2019г. с ростом чистой прибыли на 5%, чистого дохода на 7%

Обед ко Дню благодарения в США подешевел до минимума с 2010г

Правительство уполномочило Кубива подписать ЗСТ с Израилем

Кабмин утвердил финплан аэропорта "Львов" на 2019г с чистой прибылью 90 млн грн

НАБУ не предъявляло обвинений Ощадбанку

Кабмин утвердил условия предоставления в 2019г госгарантий до 27,3 млрд грн

Мининфраструктуры с 2019 г. планирует начать проверки асфальтозаводов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА