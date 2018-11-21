Кабмин выделил 11,3 млн грн на аварийно-восстановительные работы в Закарпатье

Кабинет министров Украины на заседании в среду выделил 11,3 млн грн для проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая произошла 12-13 июня 2018 года на территории Закарпатской области.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", средства, в частности, выделены для восстановления объектов социальной сферы на территории Иршавского, Тячевского, Мукачевского и Хустского районов Закарпатской области, которые пострадали вследствие сильных дождей и гроз.

Отмечается, что в результате непогоды было повреждено 696 объектов жилого фонда, 15 учреждений образования, четыре заведения здравоохранения и 10 заведений культуры, а также повреждено дорожное покрытие на 37 участках.