Экономика

12:38 21.11.2018

НАБУ не предъявляло обвинений Ощадбанку

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НАБУ не предъявляло обвинений Ощадбанку

Ощадбанк (Киев) опровергает сообщение в ряде СМИ о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) якобы открыло уголовное производство по факту возможного хищения арестованного имущества и злоупотребления служебным положением председателем правления банка и его подчиненными.

"К каким-либо должностным лиц Ощадбанка, в том числе к председателю правления Андрею Пышному, обвинения в рамках уголовного производства не предъявлялись", - говорится в сообщении Ощадбанка на веб-сайте.

Как говорится в сообщении, обстоятельства дела касаются договорных отношений между Ощадбанком и его клиентом – супругой бывшего украинского чиновника высокого ранга, которая имеет в банке депозитные вклады. Эти средства арестованы в рамках уголовных производств, инициированных правоохранительными органами относительно лиц из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича

В Ощадбанке с июня-2014 по решению уполномоченного коллегиального органа установлена нулевая ставка для всех без исключения арестованных вкладов. Такое решение соответствует банковской практике в Украине.

В 2017 году клиентка Ощадбанка подала гражданский иск в суд об обязательстве банка доначислить проценты по арестованным правоохранительными органами срочным вкладам. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. В настоящее время дело пересматривается апелляционным судом.

После отказа суда в удовлетворении гражданских исков для затягивания процесса адвокат клиентки обратился в НАБУ с заявлением о совершении уголовного преступления должностными лицами Ощадбанка в виде присвоения и растраты имущества указанного выше физического лица, на которое наложен арест. Детектив НАБУ, учитывая отсутствие состава и события преступления, отказал в возбуждении уголовного производства и внесения заявления в Единый реестр досудебных расследований. Такие действия детектива НАБУ были обжалованы адвокатами клиента и, учитывая судебную практику, сложившуюся относительно обязанности правоохранительных органов внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование процедурно, по факту самого сообщения суд обязал уполномоченных лиц НАБУ внести сведения в реестр о возможном совершении уголовного преступления.

В настоящее время детектив НАБУ осуществляет проверку изложенных в заявлении адвокатов клиента обстоятельств, говорится в сообщении банка.

Теги: #набу #ощадбанк
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