Кабмин утвердил условия предоставления в 2019г госгарантий до 27,3 млрд грн

Кабинет министров Украины в доработанном проекте закона "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" утвердил порядок и условия предоставления в 2019 году государственных гарантий на сумму не более 27,3 млрд грн.

Как указывается в обнародованном на парламентском сайте проекте документа, в 2019 году госгарантии могут предоставлены для обеспечения не более 80% долговых обязательств предприятий-резидентов по кредитам для финансирования инвестиционных проектов или программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства в объеме до 5 млрд грн. Последние - по решению Кабмина - могут освобождаться от обязательства предоставлять имущественное или другое обеспечение выполнения обязательств.

Кроме того, госгарантии могут предоставляться для обеспечения выполнения долговых обязательств ЧАО "Укргидроэнерго" по кредитам, привлекаемым на проект строительства Днестровской и Каневской гидроаккумулирующих электростанций. По решению Кабмина, "Укргидроэнерго" может также освобождаться от обязательства предоставлять имущественное или другое обеспечение выполнения обязательств.

Согласно документу, госгарантии также будут предоставляться для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредитам (займам), привлекаемым для финансирования проектов Государственного ипотечного учреждения по обеспечению жильем граждан на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга, а также по международным договорам на финансирование инвестиционных, инновационных, инфраструктурных и других проектов развития, имеющих стратегическое значение и реализация которых будет способствовать развитию национальной экономики, проектов, направленных на повышение энергоэффективности и укрепление конкурентных преимуществ украинских предприятий.

Как сообщалось, ранее Кабмин утвердил программу обеспечения жильем спасателей и полицейских на основании финансового лизинга. В частности, нераспределенные средства, полученные от конфискации средств и продажи конфискованного судом имущества по коррупционным делам в 2017 году в размере 2 млрд грн, будут направлены Госипотеке на приобретение квартир для полицейских и спасателей на условиях финансового лизинга.